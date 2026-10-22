Jovencita muere al caer de juego mecánico El Péndulo en Los Cabos; investigan la causa

La muerte de Gabriela R. T., de 18 años, durante las fiestas tradicionales de Cabo San Lucas, Baja California Sur, puso bajo escrutinio las condiciones de seguridad de los juegos mecánicos instalados en la feria. La joven cayó de la atracción conocida como El Péndulo, identificada también como Loop Fighter, la noche del martes 20 de octubre de 2026 y falleció horas después en un hospital.

El caso concentra la atención en una pregunta fundamental: ¿qué provocó que la barra de seguridad se levantara mientras la atracción estaba en movimiento? Las autoridades aún no han determinado la causa del accidente ni establecido si existió alguna responsabilidad penal.

De acuerdo con la información disponible, Gabriela sufrió lesiones graves al caer. Fue trasladada en ambulancia para recibir atención médica, pero murió durante la madrugada del miércoles 21 de octubre.

Las grabaciones realizadas por visitantes de la feria ofrecen elementos para reconstruir los momentos previos al accidente. En las imágenes, Gabriela aparece sentada mientras El Péndulo gira y se balancea, con movimientos que elevan e invierten la posición de los pasajeros.

Durante el recorrido, la barra que cubría los hombros y el torso de la joven se levantó. Después, Gabriela resbaló del asiento y cayó al suelo. La atracción continuó funcionando durante varios segundos, hasta que un encargado detuvo el mecanismo.

Los videos documentan la secuencia visible, pero por sí solos no permiten establecer por qué se levantó la barra ni si hubo una falla mecánica, un problema en el sistema de sujeción o un error durante la operación. Esos puntos deberán esclarecerse mediante peritajes y la revisión técnica del equipo.

¿Cómo funciona El Péndulo y qué se investiga?

La atracción Loop Fighter, conocida como El Péndulo, combina movimientos de balanceo y giro que pueden colocar a los usuarios boca abajo. Según los datos proporcionados, su estructura alcanza aproximadamente 24 metros de altura.

En un juego de estas características, los sistemas de sujeción son fundamentales para mantener a los pasajeros en sus asientos durante los movimientos. Por ello, uno de los aspectos centrales de la investigación será determinar el estado de la barra de seguridad, sus mecanismos de bloqueo y las condiciones en que operaba al momento del accidente.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Entre las posibles líneas de análisis están una falla mecánica, un defecto en el sistema de seguridad, un error de operación u otra circunstancia que pudiera explicar la caída.

La atracción y el área donde ocurrió el accidente fueron aseguradas de manera precautoria. Hasta la información disponible, las autoridades no habían anunciado detenciones ni confirmado públicamente que una negligencia hubiera provocado la muerte de Gabriela.

Inspección previa de Protección Civil, bajo cuestionamiento

Otro punto relevante es que la Dirección Municipal de Protección Civil había inspeccionado los juegos mecánicos instalados en la feria cuatro días antes del accidente.

La cercanía entre esa revisión y la tragedia generó cuestionamientos sobre las condiciones en que fue autorizada la operación de El Péndulo. Sin embargo, la inspección previa no demuestra por sí misma que hubiera irregularidades, ni permite concluir que el accidente pudo haberse evitado.

Para establecer si existió alguna omisión, será necesario conocer el alcance de la revisión, los registros correspondientes, las condiciones específicas de la atracción y los resultados de los dictámenes periciales.

El miércoles 21 de octubre, autoridades municipales informaron que Francisco Cota Márquez sería relevado como titular de Protección Civil de Los Cabos. En su lugar, Diego Camacho Hale fue designado director interino mientras continuaba la investigación. La información disponible no establece que ese cambio administrativo constituya, por sí mismo, una determinación de responsabilidad por el accidente.