Vida marina disminuyó más del 60% en el Golfo de México tras derrame petrolero de 2010

Tras el derrame de más de 507 millones de litros de petróleo por la explosión de la plataforma Deepwater Horizon de la empresa British Petroleum, ocurrida en 2010 en el Golfo de México, disminuyeron drásticamente las poblaciones de peces (63.5 por ciento), camarones y krill (62 por ciento), y calamares y pulpos (59.7 por ciento).

Un estudio científico publicado el pasado 19 de octubre en la revista Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (PNAS, por sus siglas en inglés), documentó esta importante reducción de la vida marina entre 2011 y 2015, con la ayuda de redes colocadas a distintas profundidades, sonar acústico y análisis genéticos.

La plataforma Deepwater Horizon explotó y derramó 507 millones de litros de petróleo en 2010. Especial

Contaminantes y su efecto en el ecosistema profundo

La investigación estableció que los contaminantes y los dispersantes químicos afectaron los huevos y los organismos de capas profundas, demostrando que todo el ecosistema oceánico del Golfo de México está altamente interconectado a partir de la superficie y hasta llegar al fondo.

El estudio realizado por los distinguidos oceanógrafos y ecólogos marinos Tracey T. Sutton, Rosanna J. Milligan, Abril B. Cocinero y Daniel R. Hahn, demuestra que los impactos ambientales por derrames petroleros se pueden prolongar durante años y afectar no sólo a especies que mueren de inmediato, sino también a poblaciones que sobreviven y a sus generaciones futuras.

Cabe mencionar que otras investigaciones recientes publicadas en la revista Nature Communications Earth & Environment advierten también sobre una disminución de hasta 83 por ciento en poblaciones de mamíferos marinos y cetáceos en el Golfo de México a más de una década del desastre.

Específicamente, reportan la caída significativa de ballenas picudas (Zífidos), 83 por ciento, cachalotes 31 por ciento y pequeños delfines 43 por ciento.