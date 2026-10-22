Sheinbaum anuncia 20 parques industriales de la AMPIP; inversión asciende a 763 mdd

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció 20 nuevos parques industriales en ocho estados, con una inversión de 763 millones de dólares de parte de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP).

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo dio a conocer que se generarán 32 mil 127 empleos, y que se suman a los 20 que ya están en operación, lo que representa un avance del 40 por ciento de una meta de 100 proyectos de este tipo como parte del Plan México.

“Es una muy buena noticia. Como ven, son: Frontera norte, Coahuila, Nuevo León; Ciudad de México, Estado de México vinculados con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; el Bajío, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro; y en la frontera, en Baja California. Son 4.6 millones de metros cuadrados, 175 empresas y la generación de 32 mil 127 empleos y una inversión de 763 millones de dólares. Estamos entrando al tercer año de gobierno y ya se cumplió el 40% de la meta o está por cumplirse el 40 por ciento de la meta”, celebró.

Los nuevos parques industriales generarán más de 32 mil empleos. Cuartoscuro

La mandataria federal sostuvo que hay confianza por parte de la inversión privada en el proyecto de su gobierno, así como en la distribución de la riqueza de los programas del Bienestar. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió hacer un comparativo de las condiciones en las que actualmente está el país en comparación con otras naciones que padecen problemáticas sociales y económicas.

La presidenta de la República señaló que, como parte del impulso al desarrollo regional, está la consolidación del corredor vinculado al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en la Ciudad de México y el Estado de México, el cual concentrará cinco nuevos parques industriales distribuidos en cinco municipios estratégicos,

A ello, se suman 10 parques en el corredor Frontera Norte (Coahuila y Nuevo León), con 3.16 millones de m², 75 empresas y 26 mil 800 empleos; tres en el Bajío (Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro), con 915 mil m², 54 empresas y mil 500 empleos; y dos en Frontera Golfo de California (Baja California), con 309 mil m², 20 empresas y 2 mil 100 empleos proyectados.

La inversión privada y el Gobierno de México colaboran para el desarrollo de nuevos corredores industriales. Cuartoscuro

En su intervención, la subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo Juárez, detalló que estos 20 nuevos parques industriales se ubican en 17 municipios y con ellos se avanza en la meta nacional.

Por su parte, el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, David O’Donnell, informó que este año se invertirán 4.6 miles de millones de dólares en autopartes, dispositivos médicos, industria aeroespacial, maquinaria industrial y equipos electrónicos para sostener la competitividad de México y de América del Norte.

David O’Donnell destacó que los 20 parques fortalecerán las cadenas de suministro, impulsando la inversión, generando competitividad y oportunidades de crecimiento en distintas regiones del país.