Somos pide a Taddei separarse del cargo; "elecciones no se ganan cuestionando a la autoridad", responde

Mientras el representante de Somos ante el INE, Marco Baños, solicitó a la presidenta Guadalupe Taddei separarse del cargo mientras se investigan los escándalos de corrupción y tráfico de influencias que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera y otras dependencias, sobre excolaboradores de Taddei, la presidenta dijo que el instituto electoral saldrá airoso de estos ataques y reiteró a los partidos que las elecciones no se ganan cuestionando a la autoridad electoral.

En este marco, el consejero Jorge Montaño consideró que la petición de Baños podría constituir violencia política de género, mientras el consejero Uuc Kib Espadas dijo que los meros señalamientos de medios de comunicación e investigaciones de autoridades no tienen el peso necesario para exigir separaciones del cargo.

Antes de la sesión, consejerías electorales del INE se deslindaron de los escándalos por presunta corrupción de trabajadores de la consejera Guadalupe Taddei, exigieron a la presidenta que explique y aclare los cuestionamientos a su administración y consideraron que son consecuencia de los superpoderes que los legisladores le otorgaron para nombrar directores sin el consenso del Consejo General, al tiempo que pidieron dejar que el Órgano Interno de Control investigue a los trabajadores de la presidenta, que están bajo investigación.

Las consejerías entrevistadas dejaron en la decisión personal de la presidenta el separarse o no del cargo para que se realicen las investigaciones.

En entrevistas con los medios, previo a la sesión de este jueves, los consejeros Arturo Castillo y Carla Humphrey señalaron que corresponde a la presidenta responder por la administración de los recursos y explicar las dudas que han surgido, mientras las instancias competentes realizan las investigaciones.

En contraste, el consejero Arturo Chávez expresó su confianza en el INE y afirmó que la presidenta deberá responder por sus propios actos. Sostuvo que el combate a la corrupción debe ser frontal y que las instituciones electorales deben actuar con transparencia y estar libres de sospechas.

Las investigaciones deberán determinar si existieron irregularidades en las contrataciones y posibles conflictos de interés, consideró.

Los cuestionamientos se intensificaron tras la difusión de versiones periodísticas sobre los vínculos de su chofer, Jonathan Navarrete Torres, y del exencargado de despacho de la Dirección de Administración, Jesús Octavio García, con Corporativo ZEG y Cajas Graf, empresas proveedoras del INE. También circularon en redes sociales videos en los que Taddei aparece departiendo con familiaridad con uno de los proveedores.