Sheinbaum rechaza abucheos a gobernadores de oposición en sus giras

La presidenta Claudia Sheinbaum reprobó los abucheos contra gobernadores de oposición durante el inicio de su gira con motivo del segundo informe de Gobierno.

Al realizar su conferencia matutina desde Tuxtla, Gutiérrez, la mandataria federal dijo comprender la decisión de los mandatarios estatales por no asistir a los mítines para evitar las rechiflas y abucheos, al acudir más números de simpatizantes de Morena y su Gobierno. También consideró que no es un acto republicano dicha actitud de los manifestantes.

Lo deciden ellos. A veces, digamos, van más simpatizantes del partido del que provengo. Entonces, como hay diferencias en el estado, pues se manifiestan en contra o abucheando, silbando frente a un gobernador y no creo que esto sea un acto republicano”, señaló.

La jefa del Ejecutivo recordó que ella misma intervenido en varias ocasiones para detener los abucheos y pedir respeto para las y los gobernadores.

De hecho, yo me he parado varias veces para decir: ‘No es el momento, esto no es un asunto electoral, es una rendición de cuentas de la Presidenta’, y pido respeto a los gobernadores que provienen de otro partido político”, sostuvo.

En la primera semana de la gira, la y el gobernador de Aguascalientes y Coahuila enfrentaron rechiflas. Mientras que los gobernadores de Jalisco y Nuevo León optaron por recibir a la Mandataria a su llegada a los estados, pero no acudieron a los mítines.