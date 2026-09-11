Sheinbaum solicita a Alto Comisionado revisar investigaciones del caso Ayotzinapa

La presidenta Claudia Sheinbaum, informó que solicitó al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, la participación de expertos para analizar las investigaciones que ha realizado su Gobierno en el caso Ayotzinapa.

Al realizar su conferencia matutina, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria federal dio a conocer la solicitud, luego de que algunos familiares de los jóvenes normalistas solicitaron el retorno de integrantes del GIEI.

Nosotros solicitamos al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que pudiera considerar, si acaso ellos así lo deciden, alguno de los miembros que participaron en el GIEI y nos dijo que no, que ellos considerarían otros expertos. Entonces en esa perspectiva nosotros estamos esperando expertos por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas que pudieran revisar el trabajo que está haciendo el fiscal del caso Ayotzinapa, la Comisión de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación y poder dar su opinión”, anunció.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que algunos de los familiares han pedido que se hable con dos exmiembros del GIEI, al respecto, dijo que solicitó al subsecretario Arturo Medina que hable con ellos.