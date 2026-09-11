Sheinbaum presume reducción del 64% en homicidios dolosos en Chiapas

La presidenta Claudia Sheinbaum, informó que en Chiapas se redujo 64% el promedio de homicidios dolosos, al pasar de 2.5 en diciembre de 2024 a 0.9 en agosto de 2026.

Al realizar su conferencia matutina desde Tuxtla, Gutiérrez, la jefa del Ejecutivo, resaltó que 2026, es el año más bajo desde 2015 en dicho delito, y lo atribuyó a la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Gabinete de Seguridad.

El buen trabajo del gobernador y su equipo y la coordinación con el gabinete de seguridad, las dos”, puntualizó.

La mandataria federal expuso que, la percepción social de la inseguridad a nivel nacional también disminuyó de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 realizada por el INEGI, al pasar de 79.4% en 2018 a 74% en 2026 en 22 entidades; de 70% en 2018 a 60.9 % en 2026 en 29 estados cuando se mide por municipio; y de 50.1 % en 2018 a 35.9 % en 2026 en 30 entidades al hacer esta medición en colonias o localidades.

Nosotros aquí mencionamos la disminución en los homicidios dolosos en general como uno de los indicadores más importantes de la reducción de la violencia, pero la otra parte es qué percibe la ciudadanía o si fueron víctimas de un delito y en ambos casos hay una reducción muy considerable”, argumentó.

La titular del Ejecutivo explicó que la ENVIPE muestra una reducción en la presencia de armas en la comisión de delitos de 50.2% en el 2013 a 27.4 %en el 2025, y en el caso de armas de fuego pasó de 34.2 a 17 % en el mismo periodo, el número más bajo desde que se hace esta encuesta.

En su intervención, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, señaló que el promedio diario de delitos de alto impacto, Chiapas presentó una reducción de 44 % al pasar de 4.8 en noviembre de 2024 a 2.7 en agosto de 2026. El robo de vehículo tuvo una disminución del 68% respecto a noviembre de 2024.

Marcela Figueroa explicó que en Chiapas el promedio diario de víctimas de homicidio doloso por año alcanzó su mínimo histórico desde 2015 debido a que pasó de 2.4 en 2024 a 0.9 en 2026.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó que la seguridad en el estado ha mejorado mediante tres estrategias: Cero Corrupción, Cero Impunidad y La Justicia es la Paz, encabezadas por las secretarías encargadas de la seguridad pública.

El mandatario estatal destacó la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, integrada por 800 elementos con al menos 10 años de experiencia. Como parte de las acciones para prevenir la cooptación de policías, se incrementó incremento de 55% el salario de los policías.