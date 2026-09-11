Aguascalientes alcanza el tercer lugar nacional en percepción de seguridad, revela el INEGI

Aguascalientes se colocó entre las tres entidades con mayor percepción de seguridad en el país, impulsado por los resultados del Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes” y la articulación operativa entre corporaciones de los tres niveles de gobierno. Con este resultado, el territorio estatal consolida un avance directo en la confianza ciudadana, al confirmar que *"gracias a los resultados del Plan de Seguridad y Justicia 'Blindaje Aguascalientes' y a la coordinación que existe entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno, Aguascalientes se ubica entre los estados más seguros del país, según la percepción de la propia ciudadanía"*.

Los indicadores de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), registran un ascenso sostenido en la entidad dentro del panorama nacional. La medición ubica al estado en el mapa de las zonas mejor evaluadas por sus habitantes, debido a que *"de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Aguascalientes avanzó al tercer lugar nacional en percepción de seguridad"*.

El repunte de la entidad supera los registros de años anteriores y la sitúa por encima de territorios que históricamente encabezaban la lista. El informe estadístico destaca que *"el resultado representa un incremento de 7.4 puntos porcentuales respecto al año pasado y coloca a Aguascalientes por encima de entidades que anteriormente ocupaban los primeros lugares de esta medición"*.

Las autoridades atribuyen este avance a la presencia operativa en territorio y a la ejecución continua de los esquemas de vigilancia preventiva. Este desarrollo institucional responde a que *"el avance se registra en un contexto de trabajo permanente de las corporaciones de seguridad y de la estrategia 'Blindaje Aguascalientes', que contempla acciones coordinadas de vigilancia y prevención en distintos puntos del estado"*.

La evaluación del INEGI mide de forma directa el impacto de las políticas públicas en el entorno diario de las familias. Las cifras recabadas reflejan una transformación favorable en la vida cotidiana de la población, ya que *"la encuesta permite conocer cómo perciben los ciudadanos las condiciones de seguridad en los lugares donde viven y realizan sus actividades cotidianas. En el caso de Aguascalientes, los datos muestran una mayor proporción de habitantes que actualmente manifiestan sentirse seguros"*.

El panorama nacional de la ENVIPE reconfiguró la tabla de posiciones en la materia, donde sólo Coahuila y Yucatán superan al estado del bajío, mientras que otras regiones perdieron terreno. En el balance general presentado por el instituto, *"Coahuila ocupa el primer lugar nacional, seguido de Yucatán y Aguascalientes. Baja California Sur, que el año pasado se encontraba en la primera posición, descendió al quinto sitio"*.