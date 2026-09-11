Sheinbaum condena amenazas de senador morenista contra periodista

La presidenta Claudia Sheinbaum, condenó las amenazas del senador de Morena, Luis Fernando Salazar contra el periodista Enrique Acevedo, a quien expresó en su cuentas oficiales de redes sociales "vamos a ir tras de ti”, tras la publicación de un reportaje de la senadora con licencia Julieta Ramírez, quien busca ser la próxima gobernadora de Baja California.

Al finalizar su conferencia de prensa matutina, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria federal, manifestó su solidaridad con el conductor televisivo, y expresó a los morenistas y funcionarios que ningún servidor público debe utilizar expresiones amenazantes contra los periodistas.

No estoy de acuerdo en la forma en que se expresó el senador de Morena de Coahuila al periodista Enrique Acevedo. No es correcto. Mi solidaridad. Ayer hablé del tema, de la nota, pero no mencioné y es muy prudente e importante hacerlo, porque la manera en que se utilizó la red social y las frases que dijo contra este periodista son condenables y no deben pasarse por alto”, afirmó.

Aunque la jefa del Ejecutivo reconoció la disculpa que ofreció el senador en sus redes sociales, advirtió que estas amenazas deben servir como llamado a los funcionarios públicos al respeto de los periodistas.