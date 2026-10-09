Sheinbaum realizará gira por los 24 estados en los que hay IMSS Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que a partir de hoy y hasta diciembre realizará una gira por el país para conocer las necesidades del IMSS-Bienestar. Este viernes comenzará por Hidalgo.

"Vamos a hacer una gira de aquí a diciembre. Aparte de estar inaugurando varias obras que van a estar listas, puentes, carreteras, hospitales, escuelas, deportivos de México impártale, me voy a dedicar a una gira del IMSS Bienestar", dijo la mandataria al inicio de su conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional.

La presidenta indicó que escuchará las necesidades de los centros hospitalarios en los 24 estados del país donde se ejerce el IMSS-Bienestar.

"Me voy a reunir con los directores y los coordinadores regionales y el director general voy a visitar hospitales. Voy a visitar centros de salud para escucharlos para ver cuál es la problemática", indicó.

La mandataria federal reconoció que hay resistencias en algunos sectores administrativos para la digitalización de los expedientes médicos.