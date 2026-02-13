Sheinbaum presenta iniciativas para fomentar el cine mexicano y proteger a actores de doblaje ante la IA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó dos iniciativas de reformas a la Ley Federal del Trabajo y Ley Federal del Derecho de Autor para el fomento del cine mexicano y ampliación de su tiempo de exhibición, además de la protección de actores de doblaje ante la Inteligencia Artificial.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la iniciativa relativa al cine mexicano fue consultada con actores, actrices y directores. En cuanto la regulación del uso de la Inteligencia Artificial en el doblaje explicó que se establece a la voz como herramienta artística única e irrepetible.

Además, reconoce a personas intérpretes y ejecutantes, protege a profesionales que no tengan un régimen laboral y garantiza su protección ante el uso de herramientas de Inteligencia Artificial. Como reglas establece la identidad y consentimiento: uso de voz e imagen con autorización expresa e informada.

La nueva ley señala que habrá sanciones para el uso no autorizado de la voz y considera contratación justa: uso acotado de la voz, transparencia en condiciones y retribuciones Y por último mecanismos para resolución ágil de conflictos y controversias a través de Indautor.

La mandataria mexicana adelantó que el domingo anunciará incentivos para el cine mexicano y series y vendrá la actriz Salma Hayek, a quien reconoció por su trayectoria cinematográfica. La presidenta expresó que coincidió con la actriz en Veracruz, quien le propuso los incentivos para la industria de series y películas.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, dijo que la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual ajusta la normativa vigente, la cual data de 1992, para adaptarla a la realidad actual donde se han actualizado los formatos y en la cual se apostará por el fomento del cine mexicano.

En la propuesta de la iniciativa se apuesta por una mayor fomento al cine mexicano, por lo que su exhibición en carteleras pasará de 7 a 14 días y se revisará semanalmente en vez de la revisión anual que antes estaba estipulado. Además, se refuerza la presencia de material de promoción en plataformas digitales y aborda también el tema de la memoria audiovisual, dio a conocer la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

