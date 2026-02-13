Desmantelan cámaras 'parásitas' de la delincuencia en Ciudad del Carmen

Elementos de infantería de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), realizaron acciones interinstitucionales de seguridad para desmantelar cámaras parásitas de video vigilancia presuntamente empleadas por grupos delictivos en Ciudad del Carmen, Campeche.

Desmantelan cámaras parásitas Especial

Durante el operativo, personal naval proporcionó apoyo de seguridad perimetral a la Fiscalía General del Estado para retirar cuatro cámaras de video vigilancia en las colonias Manigua, Caracol y 23 de Julio.

Cabe destacar que los equipos asegurados fueron puestos a disposición ante las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Sistemas de vigilancia ilegales

Este delito se caracteriza por el uso de sistemas de vigilancia no autorizados para obtener información sobre movimientos de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de facilitar actividades delictivas y evadir a la autoridad, por lo que el personal naval en coordinación con las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, mantiene operaciones permanentes para fortalecer el Estado de derecho y contribuir a la seguridad de la población local.

