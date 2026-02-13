Sheinbaum descarta ataque directo contra familia Aguilar en Zacatecas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó un ataque directo contra la familia Aguilar en Zacatecas. En su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que ellos iban pasando en un lugar donde había un operativo.

La jefa del Ejecutivo señaló que hubo comunicación inmediata con la familia dedicada al regional. "Ellos iban pasando en un lugar donde había un operativo y por esa razón recibieron y fueron, digamos, atacados. No tenía que ver ni con ellos ni nada", comentó.

La mandataria dijo que la familia Aguilar "afortunadamente están bien" y afirmó que desde el momento en el que ocurrieron los hechos se tuvo comunicación con ellos. "Están afortunadamente bien", aseguró.

Ataque cerca de rancho de los Aguilar

La tarde de ayer se registró un enfrentamiento en la comunidad de Tayahua, en el municipio de Villanueva, en inmediaciones del rancho de los Aguilar en Zacatecas. De acuerdo con el secretariado general de Gobierno del estado, Rodrigo Reyes, los hechos ocurrieron en la carretera que conduce hacia el municipio de Tabasco.

El funcionario indicó que la agresión fue contra Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas, las cuales realizaban labores de vigilancia cuando fueron atacados a balazos, por lo que se desató una balacera en la que ningún elemento de seguridad resultara herido.

Tras repeler la agresión, los agentes detuvieron a cuatro personas, entre ellas un hombre identificado como Flavio Alberto N., de 38 años, presunto jefe de plaza de una célula criminal que opera en el estado. Junto con él fueron capturados Alberto N., de 47 años; Claudio N., de 18; y Juan Carrera N., de 21.

Pepe Aguilar aclara ataque cerca de su rancho

El cantante Pepe Aguilar informó mediante un comunicado que su familia está bien luego de un ataque ocurrido en un punto cercano al rancho de la familia, en Zacatecas. A través de redes sociales el cantante emitió el comunicado para aclarar la situación tras las múltiples versiones que circularon en redes sociales.

"Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien", puntualizó. Además, el cantante aclaró que en la zona cercana a su casa y al rancho de Ángela Aguilar en Zacatecas se estaba llevando a cabo un operativo.

"Esa es la situación real que se vive en este momento. Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas", puntualizó.

