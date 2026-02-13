Detienen a cuatro sujetos relacionados con ataque cerca de rancho de la familia Aguilar en Zacatecas

En el estado de Zacatecas se registraron esta semana bloqueos carreteros y un enfrentamiento en la comunidad de Tayahua, municipio de Villanueva.

El hecho ocurrió la tarde del jueves en las inmediaciones del rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar, cuando elementos de la Policía Estatal fueron interceptados por un grupo armado durante labores de vigilancia.

De acuerdo con el comunicado oficial, los agentes repelieron la agresión y lograron detener a cuatro presuntos responsables, sin que se reportaran heridos entre los uniformados.

Las autoridades estatales confirmaron la captura de cuatro hombres vinculados con la agresión y con los bloqueos delictivos que paralizaron la carretera federal 54, vía que conecta Zacatecas con Jalisco y Aguascalientes.

Entre los detenidos se encuentra Flavio Alberto N., de 38 años, señalado como jefe de plaza de una célula criminal con presencia en el municipio de Tabasco, Zacatecas. Junto a él fueron arrestados Alberto N., de 47 años; Claudio N., de 18; y Juan Carrera N., de 21, quienes habrían participado en el ataque contra el convoy de la Fuerza de Reacción Inmediata.

Decomiso de armas y explosivos

El operativo permitió asegurar un arsenal de grueso calibre y material explosivo. Entre lo incautado se encuentran fusiles, cargadores abastecidos, chalecos balísticos, ponchallantas, drogas sintéticas y marihuana, además de paquetes con explosivos y equipo de detonación. También se confiscó una camioneta todo terreno utilizada por los agresores. Todo fue puesto a disposición de la autoridad ministerial para continuar con las investigaciones.

Las autoridades reforzaron la presencia militar y policial en la zona e implementaron el protocolo antibloqueo, diseñado para garantizar la circulación en las principales vías y evitar que grupos criminales interrumpan el tránsito con vehículos atravesados o artefactos explosivos.

Los detenidos enfrentan cargos por delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, posesión de drogas y uso de explosivos. La Fiscalía estatal trabaja en la integración de la carpeta de investigación para determinar la responsabilidad de cada uno y esclarecer el alcance de la célula criminal.

Claudia Sheinbaum descarta ataque directo a la familia Aguilar

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el hecho ocurrido la noche del jueves en Zacatecas no estuvo dirigido contra la familia Aguilar.

Ellos iban pasando por un lugar donde había un operativo y por esa razón recibieron, digamos, atacados, no tenía nada que ver ni con ellos, nada, sino que pasaron en ese momento, por un lugar, ellos afortunadamente están bien"

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que la agresión armada registrada recientemente en la entidad tuvo como objetivo a elementos de seguridad pública y no a civiles ni a propiedades privadas vinculadas con figuras públicas.

De acuerdo con el funcionario, el ataque se dirigió contra las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas y ocurrió en el municipio de Villanueva, a la altura de la localidad de Tayahua, en el tramo carretero hacia Tabasco.

Reyes Mugüerza señaló que, con la información disponible, no se reportan elementos de seguridad fallecidos de la corporación estatal ni de otras instituciones que participaron en la respuesta.