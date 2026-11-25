La presidenta Claudia Sheinbaum presentó los 12 compromisos de los Hombres por la Transformación, una iniciativa que busca combatir el machismo, prevenir las agresiones contra las mujeres y promover relaciones igualitarias mediante un cambio cultural impulsado desde la educación.

El anuncio se realizó este 25 de noviembre, durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y contempla la difusión de estos compromisos principalmente entre estudiantes de bachillerato. Jóvenes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) participaron en su firma.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la estrategia para erradicar la violencia de género debe sostenerse en dos ejes: la atención a las causas y la aplicación de la justicia sin impunidad.

Desde mi punto de vista de la erradicación de la violencia contra las mujeres son dos columnas: la primera es la atención a las causas y esto que estamos haciendo, que está haciendo la Secretaría de las Mujeres, es muy importante. Es un cambio cultural, erradicar el machismo desde la educación, la formación, la concientización de los hombres y de las mujeres frente a una visión en donde las mujeres no tenían derechos o no teníamos derechos, la atención a las causas más profundas que generan la violencia”.

La segunda columna, explicó, es garantizar que las agresiones tengan consecuencias legales.

Y la otra es la cero impunidad. Cero impunidad al abuso sexual, cero impunidad a cualquier tipo de violencia contra las mujeres y particularmente cero impunidad al feminicidio”, puntualizó.

¿Cuáles son los 12 compromisos?

La subsecretaria de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres, María Elvira Concheiro Bórquez, presentó los principios que integran la iniciativa, orientada a involucrar a los hombres en la prevención de la violencia y la construcción de una sociedad con igualdad de derechos.

Los compromisos establecen el rechazo a cualquier forma de violencia y a la complicidad con conductas machistas, clasistas o racistas; el reconocimiento de que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres; y la eliminación del acoso y abuso sexual en los hogares, las escuelas, los centros laborales, las calles y las comunidades.

También plantean combatir el odio y el hostigamiento sexual en internet, así como rechazar los contenidos de grupos digitales que promueven la humillación, la discriminación y las agresiones contra las mujeres.

El documento incorpora la eliminación de estereotipos de género, la distribución equitativa de las responsabilidades de cuidado y la atención a la salud física y emocional como parte de una responsabilidad colectiva.

Además, propone garantizar condiciones de dignidad y no discriminación para las mujeres y los hombres de pueblos indígenas y afromexicanos, promover espacios seguros para la diversidad sexual e impulsar decisiones democráticas tanto en la vida pública como en el ámbito familiar.

El último principio plantea entender el poder como una responsabilidad de servicio y no como un mecanismo de opresión o violencia contra otras personas.

Cero impunidad al abuso sexual, cero impunidad a cualquier tipo de violencia contra las mujeres, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez

Sheinbaum anuncia otros 500 Centros LIBRE para 2027

Como parte de las acciones para fortalecer la atención y protección de las mujeres, la presidenta anunció que en 2027 se crearán 500 Centros LIBRE adicionales en el país.

La mandataria también adelantó que a partir del 26 de noviembre se presentarán iniciativas relacionadas con la justicia familiar y la protección de los derechos de las mujeres.

Sheinbaum sostuvo que el gobierno federal mantiene programas de acompañamiento y apoyo para las mexicanas, mediante los Programas para el Bienestar, los Centros LIBRE, la Línea de las Mujeres, el programa Vivienda para el Bienestar y la red de Tejedoras de la Patria.

De acuerdo con la presidenta, 27 millones de mujeres reciben apoyo y orientación a través de estas acciones.

No están solas, que se acerquen a la autoridad para ser protegidas, apoyadas y reconocidos sus derechos”, expresó.

Centros LIBRE han brindado atención a 656 mil mujeres

La secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que actualmente operan 1,001 Centros LIBRE en las 32 entidades federativas, con presencia en el 40 por ciento de los municipios del país.

Estos espacios han proporcionado atención a 656 mil mujeres mediante 1.4 millones de servicios, de acuerdo con las cifras presentadas por la funcionaria.

Otro mecanismo de atención es la Línea de las Mujeres 079, opción 1, que ofrece servicio gratuito durante las 24 horas del día.

Durante su primer año de operación recibió más de 20 mil llamadas. De ese total, una de cada tres correspondió a situaciones de violencia crítica; además, el 83 por ciento de las usuarias recibió atención por algún tipo de violencia, mientras que el 17 por ciento obtuvo orientación e información.

Castillo Juárez también anunció que, durante los 16 días de activismo que concluirán el próximo 10 de diciembre, se realizarán actividades para reforzar la prevención y atención de la violencia de género.

Entre las acciones previstas se encuentra la inauguración de siete Centros de Justicia para las Mujeres, un encuentro nacional de espacios de refugio y fiscalías especializadas en delitos de género, así como brigadas que recorrerán viviendas para sensibilizar sobre el cuidado y la protección de niñas y adolescentes.

La red de Tejedoras de la Patria también promoverá actividades para reflexionar sobre los derechos digitales de las mujeres.

Guía para prevenir la violencia digital contra las mujeres

Otro de los componentes de la estrategia es la Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres, presentada como una herramienta para identificar agresiones en internet y conocer las alternativas institucionales de protección.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, explicó que el documento orienta a las mujeres sobre cómo actuar ante situaciones de violencia digital y utilizar los mecanismos de seguridad disponibles en las plataformas.

La guía también proporciona información para solicitar atención, protección y acompañamiento institucional, además de identificar distintas formas de violencia facilitadas por la tecnología.

Entre sus contenidos se encuentran recomendaciones para proteger cuentas, dispositivos, datos personales y comunicaciones, así como información sobre los derechos de las mujeres y las condiciones necesarias para una convivencia segura en los entornos digitales.

El objetivo es que las usuarias puedan reconocer situaciones de acoso y violencia en línea, defender sus derechos y conocer las herramientas disponibles para actuar ante posibles agresiones.

ONU Mujeres reconoce liderazgo de México

Durante la presentación, la representante de ONU Mujeres en México, Eleonora Betancur González, destacó el papel del país en América Latina en materia de políticas para garantizar los derechos de las mujeres.

La funcionaria señaló que México demuestra que el compromiso político puede traducirse en acciones capaces de transformar las condiciones de vida de las mujeres.

También reiteró la disposición del organismo internacional para colaborar con el gobierno mexicano y avanzar hacia una sociedad en la que niñas, jóvenes y mujeres puedan vivir sin miedo y con igualdad sustantiva.

Las autoridades informaron que la Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres y el calendario de actividades de los 16 días de activismo pueden consultarse en los portales oficiales www.gob.mx/mujeres y tejedorasdelapatria.mujeres.gob.mx.

Con la presentación de los 12 compromisos, el gobierno federal busca incorporar a los hombres, particularmente a los jóvenes, en las acciones de prevención de la violencia de género, mientras amplía los mecanismos institucionales de atención y protección para las mujeres en México.