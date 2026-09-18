Sheinbaum ofrece cero impunidad en feminicidios

La presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que su Gobierno busca la cero impunidad en el delito de feminicidio, tras los feminicidios de la estudiante española Claudia Tacoronte, asesinada en Morelos, y de Karla Margarita Pérez Jiménez, joven originaria de Guanajuato localizada sin vida en Zapopan, Jalisco.

Al realizar su conferencia matutina desde Irapuato, Guanajuato, la mandataria federal advirtió que la mayor parte de casos de feminicidios los cometen parejas o integrantes de las familias, por lo que consideró prioritario la prevención de la violencia contra las mujeres, atención a las víctimas e investigaciones para detener a los feminicidas.

El objetivo, en el caso de feminicidio, es cero impunidad en todos los casos de delitos, pero particularmente en el feminicidio, entonces es la prevención y al mismo tiempo que no haya impunidad”, sostuvo.

La jefa del Ejecutivo hizo un llamado a las mujeres que viven violencia denunciar mediante la línea 079. Sostuvo que la violencia intrafamiliar puede derivar en el asesinato de una mujer.

La presidenta Sheinbaum Pardo informó que envió una iniciativa de Ley General para la atención del feminicidio, con el propósito de homologar la actuación de las fiscalías locales y de la Fiscalía General de la República (FGR).

El objetivo es que todas las fiscalías de todos los estados y la Fiscalía General de la República tengan el mismo esquema de atención a la violencia contra las mujeres y en particular al feminicidio”, indicó.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de los presuntos feminicidas de las estudiantes Claudia Tacoronte Aguilera, joven española asesinada en Cuautla, Morelos y de Karla Margarita Pérez, en Jalisco.

El titular de Seguridad indicó que se trata de Eduardo Isaac “N” y Francisco Javier “N”, respectivamente, detenidos mediante la coordinación entre el Gabinete de Seguridad federal y autoridades estatales. El secretario García Harfuch, expresó solidaridad con la familia, compañeros y personas cercanas.