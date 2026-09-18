Capturan al presunto feminicida de Karla Pérez en Jalisco

La Fiscalía del Estado de Jalisco (FGE) informó la detención de Eduardo Isaac “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Karla Pérez Jiménez, estudiante de medicina localizada sin vida el miércoles en el municipio de Zapopan.

De acuerdo con la FGE, la captura fue realizada por agentes de la Comandancia de Feminicidios, pertenecientes a la ViEMNNA, tras labores operativas, de gabinete e inteligencia que permitieron ubicar al sospechoso. El detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales, mientras se desahogan las etapas procesales para definir su situación legal.

Conforme avancen las etapas de la investigación se proporcionará mayor información”, señaló la institución en un comunicado.

La joven, originaria de Irapuato, Guanajuato, realizaba su internado de medicina en un hospital de Zapopan. El lunes 14 de septiembre se perdió contacto con ella cerca de la Universidad Cuauhtémoc, después de que presuntamente abordara un servicio de motocicleta solicitado mediante una plataforma de transporte.

El miércoles 16 de septiembre su cuerpo fue localizado con huellas de violencia en un sembradío sobre Camino a Nextipac y avenida CUCBA, en la colonia Las Agujas, a escasos minutos del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. En el lugar también se halló una motocicleta calcinada, lo que derivó en las primeras líneas de investigación.

La vicefiscal especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, informó que el teléfono celular de la víctima y el vehículo fueron parte de los indicios recuperados. El dispositivo había sido entregado previamente a la familia por una tercera persona antes de formalizar la denuncia.

El análisis del celular y el rastreo de evidencias permitieron establecer la identidad de Eduardo Isaac “N” y concretar su captura.