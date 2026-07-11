Senado respaldará acciones legales contra ICE por muerte de migrantes

La mayoría parlamentaria de Morena, PVEM y PT en la Cámara de Senadores respaldará las acciones legales contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por la muerte de migrantes de origen mexicano en Estados Unidos.

La senadora de Morena, Guadalupe Chavira de la Rosa, señaló que es una decisión necesaria y correcta ante los indicios de abusos, negligencias y posibles violaciones a los derechos humanos por parte del ICE.

La secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos aseveró que la respuesta del Estado mexicano no puede limitarse a expresar preocupación; debe utilizar todos los instrumentos legales y diplomáticos a su alcance.

El migrante mexicano, padre de familia y trabajador de la construcción, fue abatido por agentes de ICE en Houston en un operativo que hoy es desmentido por testigos. Ronaldo Salgado | Facebook

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene el respaldo para actuar con firmeza en las acciones legales anunciadas para salvaguardar a los mexicanos migrantes y para exigir verdad y justicia en los casos de connacionales que han perdido la vida en circunstancias vinculadas con la detención, la custodia y los operativos migratorios en Estados Unidos”, indicó.

El gobierno de México iniciará acciones legales y civiles para “proteger los derechos humanos de los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos”, en respuesta de la muerte del migrante de 52 años Lorenzo Salgado Araujo.

Con él suman 17 migrantes muertos bajo custodia del ICE en año y medio; tres por disparo de arma de fuego y 14 en centros de detención.

Guadalupe Chavira, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, señaló que México ha decidido avanzar por las vías jurídicas disponibles, acudir ante autoridades de procuración de justicia, impulsar acciones civiles respecto de empresas operadoras de centros de detención cuando corresponda.

Consideró que es una decisión necesaria y correcta ante los abusos, negligencias y posibles violaciones a los derechos humanos, por lo que respaldar estas medidas no significa actuar contra el pueblo de Estados Unidos ni desconocer la extraordinaria importancia de la relación bilateral.

Las condiciones y medidas de seguridad en los centros de detención de ICE han generado preocupación internacional tras el reporte de muertes bajo custodia. Reuters

Precisamente porque creemos en esa relación debemos ser capaces de hablar con claridad y de exigir que la cooperación esté siempre acompañada por el respeto a la dignidad humana”, apuntó.

Insistió en que las leyes deben cumplirse y todo Estado tiene la facultad de definir su política migratoria, pero ninguna condición administrativa borra la dignidad inherente a una persona.

Nadie debe ser torturado ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Nadie debería tener miedo de morir mientras se encuentra bajo la responsabilidad de una autoridad. Nadie debe permanecer completamente incomunicado, privado de asistencia consular o abandonado ante la incertidumbre de no saber qué ocurrirá con su vida y con su familia”, expuso.

Chavira de la Rosa señaló que la detención migratoria no puede transformarse en una condena silenciosa ni la incertidumbre jurídica puede convertirse en una forma cotidiana de terror.