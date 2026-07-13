Gobierno invertirá más de 58 mil millones de pesos en La Escuela es Nuestra

El Gobierno de México invertirá 58 mil 415 millones de pesos a través del programa La Escuela Es Nuestra, con el objetivo de fortalecer y ampliar la infraestructura de los planteles de educación básica, media superior y superior en todo el país, informó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el proyecto como una "inversión histórica para las escuelas del país" y destacó que forma parte de una estrategia para fortalecer el sistema educativo nacional.

Inversión histórica para las escuelas del país. Son muchas acciones y programas para mejorar la educación de las niñas, los niños y los jóvenes de nuestro país, y para garantizar el acceso a la educación como un derecho”, expresó la mandataria.

Recursos se distribuirán entre los tres niveles educativos

El secretario Mario Delgado explicó que, del monto total, 37 mil 715 millones de pesos se destinarán a educación básica, 10 mil 916 millones a educación media superior y 9 mil 783 millones de pesos a educación superior.

El funcionario señaló que estos recursos permitirán ampliar la cobertura educativa y mejorar las condiciones de los planteles mediante la construcción de 31 nuevos bachilleratos, 80 ampliaciones, cuatro reconversiones de secundarias y la creación de nuevos espacios en universidades públicas.

Con estas acciones, el Gobierno federal busca generar 200 mil nuevos lugares en educación media superior y 330 mil espacios adicionales en educación superior, como parte de la estrategia para ampliar el acceso a la educación.

Prioridad para escuelas en zonas con mayor rezago

El programa La Escuela Es Nuestra brinda apoyo a planteles públicos de educación básica, desde nivel inicial hasta secundaria, así como a escuelas de educación media superior, dando prioridad a aquellas ubicadas en comunidades con altos niveles de marginación o rezago social y que presentan carencias en servicios básicos.

En el caso de educación básica, también se contempla la atención a los Centros de Atención Múltiple (CAM), mientras que en educación media superior se incluyen los planteles federalizados.

En otro tema, Mario Delgado afirmó que el último año representó avances importantes para el magisterio nacional y destacó el incremento salarial otorgado por el Gobierno federal.

Durante la entrega de Becas para el Bienestar en Zacatecas, acto encabezado el domingo por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la SEP recordó que las y los docentes también cuentan con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, mecanismo creado para fortalecer las condiciones de retiro de los trabajadores de la educación.

Muchas gracias también a los maestros y a las maestras, que han tenido un año muy bueno, porque la Presidenta de México volvió a otorgar un incremento muy importante, del nueve por ciento, por encima de la inflación; además, se cuenta con el Fondo de Pensiones para el Bienestar.