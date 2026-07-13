Vinculan a proceso al exdirector de Pemex por violencia familiar dolosa; esposa otorga el perdón

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, al no acreditarse el de violencia vicaria. Sin embargo, la jueza Consuelo Adriana Correa Ortiz aclaró que el procedimiento penal no concluye, ya que ambos delitos se persiguen de oficio conforme a la legislación vigente.

Durante la audiencia realizada este lunes en los juzgados estatales de Atlacholoaya, en Xochitepec, la jueza Correa Ortiz informó sobre el escrito que le fue entregado el pasado 10 de julio, mediante el cual María Felicia Jiménez expresa su decisión de otorgar el perdón a Rodríguez Padilla. En el documento también manifiesta su intención de no continuar con la persecución penal ni con las carpetas de investigación iniciadas contra el exdirector de Pemex.

En el escrito se subraya que María Felicia Jiménez está dispuesta a ratificar su decisión durante el desarrollo del proceso judicial. Además, señala que lo hace sin presión alguna y por el bienestar de su familia.

El proceso penal debe continuar

Durante la audiencia, la juzgadora explicó que, conforme al marco legal vigente, los delitos de violencia familiar y violencia vicaria son de persecución oficiosa, por lo que la voluntad de la presunta víctima de desistirse o conceder el perdón no extingue la acción penal.

En consecuencia, señaló que corresponderá al Ministerio Público continuar con la integración de la investigación y, en su caso, sostener el proceso judicial con base en las pruebas que obren en la carpeta de investigación.

La determinación implica que el procedimiento penal seguirá su curso y que será la autoridad judicial quien resuelva, en las etapas posteriores, la responsabilidad o no del imputado conforme a las pruebas que presenten las partes.

Defensa cuestiona elementos de prueba

Durante la misma audiencia, la defensa de Víctor Rodríguez Padilla presentó diversos argumentos para objetar parte del material probatorio ofrecido por la Fiscalía.

Entre ellos, los abogados hicieron referencia a un video difundido en redes sociales, al sostener que el material no habría sido obtenido directamente del sistema original de videovigilancia ni de su disco duro, sino de una copia, por lo que, a su juicio, ello podría afectar la cadena de custodia y la valoración de su autenticidad dentro del proceso.

Asimismo, la defensa cuestionó el alcance del dictamen psicológico incorporado por la Fiscalía, al considerar que presuntamente no incluye una entrevista directa realizada por el perito con la persona evaluada.

Solicitan medidas complementarias y cambio de fecha de audiencia

Como parte de sus planteamientos, los abogados propusieron que el exdirector de Pemex reciba tratamiento psicológico como medida complementaria dentro del procedimiento.

También solicitaron reprogramar la audiencia al argumentar que, desde su perspectiva, la diligencia no se desarrollaba dentro de los plazos legales correspondientes. No obstante, la jueza Consuelo Adriana Correa Ortiz rechazó esa petición al determinar que el proceso se lleva a cabo conforme a los tiempos establecidos por la legislación aplicable.

Con la vinculación a proceso, la investigación judicial entra en una nueva fase en la que el Ministerio Público podrá continuar reuniendo elementos de prueba, mientras la defensa mantendrá la posibilidad de controvertirlos durante las siguientes etapas procesales.

La resolución emitida durante esta audiencia no constituye una sentencia sobre la responsabilidad penal del exdirector de Pemex, sino que determina la existencia de elementos suficientes para que el procedimiento continúe conforme a lo previsto por el sistema de justicia penal mexicano.