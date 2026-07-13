Alertan por avistamiento de un puma en Querétaro | VIDEO

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Landa de Matamoros en Querétaro, desplegó un operativo en la comunidad de Puerto Hondo tras recibir ayer un reporte sobre el avistamiento de un puma.

Personal de la dependencia acudió al lugar en coordinación con autoridades encargadas del manejo y protección de fauna silvestre para dar seguimiento a la presencia del ejemplar. Derivado de lo anterior, se hizo un llamado a los habitantes de no acercarse, perseguir ni intentar capturar al animal, además de mantener a niñas, niños y mascotas dentro de las viviendas.

También recomendaron evitar transitar solos durante la noche o madrugada en la zona del avistamiento, resguardar al ganado y animales de corral y no dejar restos de comida o animales muertos al aire libre.

En caso de observar nuevamente al puma, la población debe mantener una distancia segura y reportar el hecho a Protección Civil Municipal o al número de emergencias 911.

Ante un encuentro directo, las autoridades recomendaron no correr ni dar la espalda al ejemplar, levantar los brazos para aparentar mayor tamaño y retroceder lentamente sin perderlo de vista.

Protección Civil pidió permitir únicamente la intervención de personal capacitado y consultar los canales oficiales para conocer actualizaciones sobre el seguimiento del reporte.

El puma es una especie que habita de forma natural en zonas serranas como la Sierra Gorda de Querétaro, por lo que las autoridades señalaron que este tipo de avistamientos puede presentarse de manera ocasional y debe ser atendido únicamente por personal especializado.