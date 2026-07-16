LeBarón tiene derecho a aspirar a candidatura por Chihuahua: Sheinbaum

Ante la reciente intención del activista Julián LeBarón de competir por la gubernatura del estado de Chihuahua abanderado por el partido Somos México, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó su postura y aseguró que el líder de la comunidad mormona está en su derecho de participar en la contienda electoral.

Durante su tradicional conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la mandataria federal fue cuestionada por Grupo Imagen respecto al destape político de LeBarón, un personaje que mantuvo una postura sumamente crítica hacia la administración federal pasada.

— “Sobre la intención del activista de la comunidad mormona Julián LeBarón para la candidatura del partido Somos México a la gubernatura del estado de Chihuahua, él fue muy crítico en la administración pasada, ¿cuál sería su opinión?”, se le consultó a la jefa del Ejecutivo.

— “Pues tiene derecho a ser candidato de un partido”, se limitó a afirmar Sheinbaum Pardo, validando su participación en el proceso democrático.

Del activismo social a las urnas

Julián LeBarón es una figura ampliamente conocida en el norte del país. Inició su etapa de activismo político y social tras el trágico asesinato de varios miembros de su familia en la masacre de Bavispe en 2019, un hecho que conmocionó a México y al mundo. Desde entonces, LeBarón ha sido una voz constante en la exigencia de justicia y seguridad.

Su salto a la política formal en busca de la gubernatura de Chihuahua representa un movimiento clave de cara a las próximas elecciones, buscando capitalizar el apoyo de sectores inconformes con las condiciones de seguridad en la región.

El roce previo con “Somos México”

Aunque la presidenta Sheinbaum respetó las aspiraciones de LeBarón, el vehículo político que eligió el activista no ha estado exento de críticas desde Palacio Nacional.

Anteriormente, la jefa del Ejecutivo lanzó duros cuestionamientos contra la formación política Somos México. En su momento, Sheinbaum calificó a esta organización como un "nuevo partido con viejos políticos", señalando que su verdadero objetivo es retornar al "viejo régimen" y reinstaurar el modelo neoliberal en el país.