"Tirador de Atlixcáyotl", en el penal de San Miguel tras prisión preventiva

Rafael "N", identificado por las autoridades como el presunto "Tirador de Atlixcáyotl", fue ingresado al Centro Penitenciario de San Miguel, en la ciudad de Puebla, luego de que un juez de control ratificó la medida de prisión preventiva en su contra.

De acuerdo con fuentes del sistema penitenciario, el empresario de origen español fue trasladado la noche del miércoles desde la Casa de Justicia Centro, ubicada sobre la 11 Sur, hacia el penal de San Miguel, donde permanecerá mientras continúan las investigaciones.

El traslado se realizó alrededor de las 23:00 horas, pocas horas después de la audiencia inicial, en la que la autoridad judicial determinó que el imputado permaneciera privado de la libertad.

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la detención de Rafael "N", identificado por las autoridades como el presunto "tirador de la Vía Atlixcáyotl". Captura de video

La audiencia de vinculación a proceso será este domingo

El proceso judicial continuará el próximo domingo a las 9:00 horas, cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso, en la que el juez determinará si existen elementos suficientes para iniciar formalmente el juicio en contra de Rafael "N".

De manera paralela, la defensa del imputado deberá enfrentar otra audiencia relacionada con el presunto delito de tentativa de homicidio, derivado del enfrentamiento armado registrado durante el operativo de captura, en el que, según la investigación, habría disparado contra elementos de seguridad que buscaban cumplimentar la orden de aprehensión.

La detención de Rafael "N" ocurrió tras varias semanas de investigaciones encabezadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de diversos ataques con arma de fuego registrados en la zona de Atlixcáyotl y Angelópolis, hechos que generaron preocupación entre automovilistas y habitantes de la zona metropolitana.

El operativo se desarrolló en el fraccionamiento Santa Fe Residencial, donde los agentes fueron presuntamente recibidos a disparos, situación que derivó en un intercambio de fuego antes de lograr su aseguramiento.

Las autoridades identifican al detenido como un empresario español de 65 años, quien desarrollaba actividades en el sector farmacéutico.

Investigaciones apuntan a un modus operandi móvil

Las indagatorias de inteligencia y los peritajes balísticos permitieron a la Fiscalía descartar que los disparos fueran realizados desde edificios o inmuebles elevados.

De acuerdo con la investigación, los ataques presuntamente eran cometidos desde el interior de un vehículo en movimiento, utilizado por el agresor para desplazarse por distintos puntos de la ciudad.

El seguimiento de cámaras de videovigilancia y labores tácticas permitió identificar una misma unidad automotriz en varios de los sitios donde ocurrieron las agresiones, elemento que fortaleció la línea de investigación y condujo a la ubicación del sospechoso.

Hasta el momento de su captura, la Fiscalía General del Estado de Puebla mantenía abiertas al menos diez carpetas de investigación relacionadas con el presunto actuar de Rafael "N".

Las denuncias incluyen daños materiales ocasionados a vehículos particulares, así como agresiones físicas derivadas de los ataques con arma de fuego atribuidos al llamado "Tirador de Atlixcáyotl".