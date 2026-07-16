De michoacano a caribeño: 'Panamá', el chihuahua desaparecido que fue encontrado en Q. Roo | VIDEO

Lo que para muchos perros sería un paseo al parque, para Panamá, un pequeño chihuahua originario de Michoacán, terminó convirtiéndose en una auténtica travesía de casi 2 mil kilómetros, luego de ser localizado sano y salvo en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, tras haber sido reportado como desaparecido.

Aunque más de uno ya bromea con que el diminuto can "se fue de vacaciones al Caribe" y que “de ser michoacano ahora es caribeño”, la realidad detrás de la historia es mucho más seria.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que el hallazgo fue posible gracias a una denuncia presentada en línea desde Michoacán por la presunta sustracción del animal y un posible caso de maltrato o crueldad animal.

El caso llamó la atención por lo insólito del recorrido, pues Panamá apareció a cientos de kilómetros de su hogar, dejando una pregunta que hasta ahora nadie ha podido responder: ¿cómo terminó en el Caribe mexicano?

Mientras las autoridades intentan reconstruir el rompecabezas, el pequeño perro permanece bajo resguardo de la Fiscalía, donde se realizan los trámites necesarios para que pueda reencontrarse con su familia.

De acuerdo con la dependencia, Panamá no es una mascota cualquiera. Su dueño depende de él como un importante apoyo emocional, por lo que su localización representa mucho más que la recuperación de un animal de compañía: significa el regreso de un integrante de la familia.

Por ahora, la investigación continúa. No se ha informado quién habría sustraído al perro ni el medio por el que fue trasladado desde Michoacán hasta Quintana Roo. Tampoco se reportan personas detenidas relacionadas con el caso.

Los familiares del chihuahua agradecieron a las autoridades por el rescate y aprovecharon para exhortar a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de violencia o maltrato contra los animales, ya que una denuncia oportuna puede marcar la diferencia.

La Fiscalía de Quintana Roo recordó que cualquier persona puede presentar denuncias de manera presencial o a través de su plataforma digital cuando tenga conocimiento de un posible delito.