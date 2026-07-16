Durazo inaugura primer Centro Coordinador de Salud en México para agilizar atención médica

Con una inversión superior a los 53 millones de pesos, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, inauguró el primer Centro Coordinador de Salud para el Bienestar (Cecosabi) de México. Este nuevo complejo, que operará bajo un modelo de coordinación inteligente similar al de un C5i de seguridad, coloca a la entidad como referente nacional en la modernización de los servicios de salud pública, con un esquema diseñado para optimizar los recursos y agilizar los tiempos de respuesta ante emergencias.

El Cecosabi fortalecerá la capacidad operativa del estado mediante la integración de un centro regulador de atención médica, atención prehospitalaria, gestión social y vigilancia epidemiológica. Para asegurar una operatividad continua las 24 horas del día, el centro contará con el respaldo de 88 profesionales especializados que guiarán a los pacientes hacia las opciones de atención más adecuadas, evitando la saturación de los hospitales.

Durante el evento de inauguración, el gobernador Alfonso Durazo destacó el impacto social de la obra, orientada principalmente a las familias en condiciones de vulnerabilidad, al tiempo que celebró el carácter innovador del proyecto. "Es un centro de inteligencia para la administración de todos los servicios de salud en el estado. Es el primer centro de esta naturaleza que hay en el país y nos va a permitir optimizar la coordinación de todos los servicios de salud en el estado y sobre todo reducir los tiempos de espera, cancelar procesos burocráticos que le imponen a la gente costos de tiempo, particularmente en la gestión de la atención a sus problemas de salud", puntualizó el mandatario estatal.

Por su parte, José Luis Alomía Zegarra, secretario de Salud en la entidad, explicó que los ciudadanos podrán comunicarse directamente a la línea telefónica de atención para recibir orientación inmediata y ser canalizados a la clínica u hospital más cercano que cuente con disponibilidad de espacio. Este sistema no solo optimizará el uso de las ambulancias y el despliegue de brigadas de emergencia, sino que consolidará un servicio de salud pública mucho más eficiente, moderno y cercano a la población.