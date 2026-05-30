Inauguran 1ª etapa de obras del AICM ¡Es la puerta de entrada del mundo a México!

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada destacó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es la puerta de entrada del mundo a México.

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum quien también acudió a la inauguración informó que para la primera etapa de remodelación del AICM se invirtió 6 mil 500 millones de pesos.

Intervenciones artísticas

Al participar en la inauguración de obras en el AICM, como parte de la primera fase, la mandataria capitalina resaltó que su gobierno apoya con intervenciones artísticas en el aeropuerto.

“Aquí pasan millones de personas al mes al año 45 millones de personas al año y 300,000 vuelos y pasajeros 200,000 pasajeros diarios entre pasajeros y trabajadores millones de personas llegan cada año”, declaró.