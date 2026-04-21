Sheinbaum habla con primera ministra de Japón sobre inversiones y medio ambiente

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo la tarde del lunes una conversación, que calificó de “muy productiva” con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

Hablamos de la importancia de fortalecer las relaciones entre ambos países en el terreno de la inversión, el comercio y la cooperación”, precisó en su cuenta oficial en la plataforma X.

Sheinbaum, además, agradeció el apoyo de su agencia de cooperación en materia ambiental para saneamiento de ríos y contaminación atmosférica. “Propuse seguir ampliando este marco para otros temas”, señaló.

Más de 1,600 empresas japonesas se encuentran establecidas en México han creado alrededor de 350 mil empleos directos. Acordamos seguir trabajando en la relación estratégica de ambos países”, recordó la Presidenta.

Un vínculo económico estratégico en expansión

La relación comercial entre México y Japón se mantiene como uno de los ejes más sólidos de la proyección internacional mexicana en Asia. Durante 2024, el intercambio bilateral mostró una dinámica marcada por el peso de los minerales, la industria automotriz y una creciente inversión extranjera directa (IED), elementos que consolidan una integración productiva de largo plazo.

Datos de Data México permiten dimensionar con precisión el alcance de este vínculo, evidenciando tanto la especialización exportadora mexicana como la dependencia tecnológica en sectores clave.

Exportaciones: cobre como principal motor

En 2024, las exportaciones mexicanas hacia Japón estuvieron dominadas por los minerales de cobre y sus concentrados, con un valor de US$532 millones, posicionándose como el principal producto enviado.

A nivel subnacional, el liderazgo exportador se concentró en entidades con fuerte vocación minera e industrial. Sonora encabezó la lista con US$824 millones, seguido por Ciudad de México con US$774 millones y Coahuila con US$383 millones.

Este patrón confirma la relevancia del sector extractivo en la relación bilateral, así como la integración logística y comercial de centros urbanos clave.

El peso de la industria automotriz japonesa

Por el lado de las importaciones, México adquirió principalmente partes y accesorios de vehículos automotores, alcanzando un valor de US$1,922 millones en 2024.

Los principales destinos de estas importaciones reflejan la geografía industrial del país. Ciudad de México concentró US$4,630 millones, seguida de Guanajuato con US$2,906 millones y Nuevo León con US$2,282 millones.

Este comportamiento evidencia la profunda integración de Japón en la cadena de valor automotriz mexicana, particularmente en los clústeres del Bajío y el norte del país.

México - Japón 2025

Dashboard Interactivo México - Japón 2025 Participación en exportaciones Participación en importaciones Balance comercial

Inversión extranjera: Japón apuesta por México

Entre enero y diciembre de 2024, la Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de Japón alcanzó los US$4,285 millones, reafirmando la confianza de las empresas japonesas en el mercado mexicano.

Las entidades que captaron mayor inversión fueron Guanajuato con US$1,954 millones, Ciudad de México con US$727 millones y Baja California con US$592 millones.

Este flujo de capital está estrechamente vinculado a sectores como el automotriz, manufactura avanzada y tecnología, consolidando a México como plataforma exportadora hacia América del Norte.

Remesas: flujo bilateral moderado pero constante

En el ámbito de remesas, durante el tercer trimestre de 2025, México recibió US$377 mil desde Japón, mientras que Japón captó US$254 mil desde México.

Aunque marginal en comparación con otros corredores migratorios, este flujo refleja una comunidad binacional activa y con vínculos económicos funcionales.

Presencia japonesa focalizada en polos industriales

En términos de inmigración, en 2020 se registraron 3,121 personas provenientes de Japón en México, de las cuales 27.1% fueron mujeres y 72.9% hombres.

La distribución territorial muestra una clara relación con los polos industriales. Aguascalientes concentró 1,502 personas, seguido por Ciudad de México con 454 y San Luis Potosí con 340.

Este patrón sugiere una migración altamente especializada, vinculada a operaciones corporativas, manufactura y transferencia tecnológica.