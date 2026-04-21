Ven nulas campañas de un Mundial sin alcohol; causa directa de accidentes, embarazos...

www.mexicosocial.org

La fecha de inicio del Mundial del Futbol se acerca sin que en el país se haya generado, al menos hasta ahora, una campaña relevante de prevención de consumo de alcohol y otras sustancias. Lo anterior es relevante porque, según estudios de la OMS y otros organismos, en mundiales de futbol el consumo de bebidas alcohólicas reporta repuntes que van de 3% a 10% en los países donde se desarrollan.

Datos preocupantes en México

El consumo y el abuso en el consumo de alcohol es considerado por las y los expertos como una causa directa de accidentes, embarazos no planeados, intentos de suicidio, y se le identifica también como un precursor para el consumo de otras drogas, legales e ilegales.

Especial

En ese sentido es importante destacar que, según los datos del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, hasta la semana 13 de este 2026 se habían atendido en instituciones del Sector Salud a 4,447 personas por intoxicación aguda por alcohol, de las cuales, 3,355 son hombres y 1,122 son mujeres; estas cifras son estadísticamente similares a las reportadas en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizar 4,797 personas atendidas por esa causa. El promedio diario atendido hasta la semana 13 es de 86 personas.

Las entidades que reportaron un mayor número de casos son Estado de México, con 510; Guanajuato, 472; Jalisco, 396; Ciudad de México, 362; Oaxaca, 197; Chiapas, 195; Morelos, 193; Veracruz, 176; Puebla, 170; Hidalgo, 156, y Michoacán, 153.

Especial

Por otra parte, la Secretaría de Salud reporta un total de 1,151 personas atendidas por enfermedad alcohólica del hígado, de ellas, 806 son varones y 345 son mujeres. Estos datos implican una cifra diaria de 21 casos, es decir, casi uno cada hora. Al igual que en el caso de la intoxicación aguda por alcohol, no hay diferencia estadísticamente significativa respecto de los 1,1173 casos reportados hasta la misma semana de 2025. Al respecto, las entidades que reportaron el menor número de casos son Estado de México, con 147 casos; Jalisco, 102; Veracruz, 93; Ciudad de México, 66; Michoacán, 62, y Oaxaca, con 60.

Finalmente, se encuentra el caso de la cirrosis hepática alcohólica, respecto de la cual la Secretaría de Salud reporta 1,755 casos, de los cuales 1,362 corresponden a varones y 393 a mujeres. La cifra es estadísticamente similar a la del mismo periodo de 2025, cuando se registraron 1,773 casos. El dato del presente año implica un promedio diario de 33 casos por día, es decir, poco más de uno cada hora. De acuerdo con la Ssa, las entidades que reportaron un mayor número de casos fueron Jalisco, con 233; Chihuahua, con 134; Veracruz reportó 112; Oaxaca, 111; Michoacán, 98; Hidalgo, 92; Puebla, 91; Guanajuato, 81; Estado de México, 68; Chiapas, 66; Sinaloa, 64, y Ciudad de México, 62.

Consecuencias fatales

Aunque es difícil atribuir directamente el fallecimiento de una persona de forma exclusiva al consumo de alcohol, se estima que cada año fallecen entre 40 mil y 42 mil personas por hábitos de consumo asociados al abuso del alcohol. Estos datos implican un promedio diario de alrededor de 112 personas fallecidas, o bien, casi cinco cada hora.

El tratamiento de este tipo de padecimientos es sumamente variable, pero se estima que, al menos cada año, se tienen gastos de alrededor de 150 mil pesos por paciente, lo que permite dimensionar la enorme presión financiera para los servicios de salud.