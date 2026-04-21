La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 21 de abril de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 21 de abril de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal .

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 21 de abril de 2026

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Agresor de Teotihuacán actuó solo; 6 de los 13 heridos fueron dados de alta

El agresor de Teotihuacán actuó solo y llegó a la zona arqueológica a bordo de un taxi por aplicación, el cual ya se encuentra bajo resguardo de las autoridades, informó el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, quien agregó que también ubicaron el hotel y la habitación en la que se hospedó.

“Se trató de un solo atacante, actuó solo, no se detectaron indicios que permitieran suponer participación de alguien más”, indicó y agregó que de las 13 personas lesionadas, siete fue por arma de fuego y seis ya fueron dadas de alta.

El secretario de Seguridad del Edomex indicó que el primer reporte de una persona armada la tuvieron a las 11:20 horas y fue a las 11:30 horas que llegaron elementos de la Guardia Nacional, a quienes el agresor atacó y al repeler la agresión lo hirieron en una pierna y posteriormente este se quitó la vida.

vjcm