Sheinbaum firma decreto de reforma contra doble nacionalidad; hoy se publicará en el DOF

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó este miércoles 7 de octubre el decreto de reforma constitucional que establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria confirmó que la reforma ya fue aprobada por el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, por lo que ahora corresponde su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Hoy firmamos el decreto ya aprobado por el Senado, por mayoría calificada y por los congresos estatales de que ningún presidente, gobernador o gobernadora pueda tener doble nacionalidad”, afirmó.

La jefa de Estado destacó que la nueva disposición comenzará a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028. Es decir, quienes busquen competir por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán haber renunciado previamente a cualquier otra nacionalidad.

A partir del 2028, quien quiera postularse al cargo de gobernador o gobernadora, jefa de gobierno, jefe de gobierno, presidenta o presidente de la República, sólo puede ser mexicano. De eso se trata este decreto”, apuntó.

Uno de los puntos que ha enfatizado el gobierno federal es que la reforma no representa una prohibición general para tener doble nacionalidad. Cuartoscuro

¿Qué establece la reforma?

La modificación constitucional contempla cambios a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, relacionados con los requisitos para ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Entre los principales puntos se establece que:

La reforma será aplicable a partir del proceso electoral de 2028.

La reforma será aplicable a partir del proceso electoral de 2028. Las personas que busquen registrarse como candidatas o candidatos a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno deberán contar únicamente con nacionalidad mexicana.

Quienes tengan doble nacionalidad deberán renunciar a la nacionalidad extranjera antes de solicitar su registro electoral, conforme al procedimiento que establezca la legislación.

La reforma también contempla restricciones relacionadas con el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, el ejercicio de derechos políticos ante autoridades extranjeras y el acogimiento a la protección diplomática de otro país.

Por su parte la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, explicó que en las próximas semanas se emitirán las disposiciones reglamentarias para precisar el procedimiento que deberán seguir las personas que tengan otra nacionalidad.

El trámite no necesariamente se limitará a las autoridades mexicanas, ya que también podría requerir gestiones ante el país cuya nacionalidad se pretenda abandonar.

No se prohíbe la doble nacionalidad

Uno de los puntos que ha enfatizado el gobierno federal es que la reforma no representa una prohibición general para tener doble nacionalidad. La propia Sheinbaum ha señalado que los mexicanos que cuentan con otra ciudadanía podrán conservarla; la restricción aplicará únicamente cuando pretendan competir por alguno de los cargos establecidos en la reforma.