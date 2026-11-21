En una ceremonia realizada en Piedra Herrada, municipio de Temascaltepec, Estado de México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), inauguró la Temporada de Hibernación de la Mariposa Monarca 2026-2027.

De esta forma, se abrieron las puertas de los santuarios de la incansable viajera que recorre más de cuatro mil kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques de Oyamel de la zona centro de México.

La Conanp invitó a la población a conocer esta maravilla natural, visitando la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, siguiendo al pie de la letra las reglas del turista responsable "para no afectar a estos fabulosos seres".

En su mensaje de corte de listón, el director regional Centro y Eje Neovolcánico de la Conanp, Marco Antonio Castro Martínez, destacó que en esta fecha no sólo se celebra el inicio de la llegada de los visitantes, "sino la renovación de una alianza viva entre naturaleza, comunidades e instituciones".

Los santuarios que ya se encuentran abiertos al público a partir de este sábado 21 de noviembre de 2026 y hasta el 31 de marzo de 2027 son: El Rosario, en el municipio de Ocampo; Senguio, en el municipio de Senguio, y Sierra Chincua, en Angangueo, todos ubicados en el estado de Michoacán; así como Piedra Herrada, San Mateo Almomoloa en el municipio de Temascaltepec y La Mesa en el municipio de San José del Rincón, en el Estado de México, en un horario de de 08:00 a 17:00 horas.

CÓDIGO DEL TURISTA RESPONSABLE

- Durante mi recorrido respeto los senderos establecidos.

- Sigo las indicaciones de las y los guías locales.

- No introduzco alimentos, bebidas alcohólicas, objetos punzo cortantes, armas de fuego ni mascotas a los santuarios.

- No me llevo plantas, animales, hongos ni cualquier otro elemento que sea parte del bosque.

- No fumo ni enciendo fogatas.

- Respeto los límites de acceso para la observación de las colonias de Mariposa Monarca.

- Permanezco en silencio durante mi estancia en el santuario.

- No uso flash para tomar fotografías.

- En mi estancia en el santuario no como ningún tipo de alimento.

- No molesto, no toco ni me llevo mariposas Monarca.

-No permanezco más de 18 minutos dentro del santuario, para dar oportunidad a otras personas de vivir esta experiencia sin alterar el estado de hibernación de las monarcas.

- No utilizo sanitizantes ni gel antibacterial cerca de las colonias de Mariposa Monarca.

- No tiro basura ni cubrebocas dentro del santuario.