Sheinbaum: finanzas de la CFE “están perfectas”; cerrará el año con superávit

Las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “están perfectas”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien adelantó que la empresa estatal prevé cerrar 2026 con superávit.

La mandataria destacó que la CFE cuenta con distintos mecanismos de financiamiento y que los esquemas de participación mixta permitirán incrementar la capacidad de generación del Sistema Eléctrico Nacional.

Este año va a cerrar con superávit. Entonces va muy bien”, afirmó Sheinbaum al referirse a la situación financiera de la empresa.

CFE aumenta capacidad de generación

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja, informó que entre 2025 y 2026 entraron en operación seis nuevas centrales de ciclo combinado, con una capacidad conjunta de mil 627 megawatts.

También señaló que se trabaja en la modernización de centrales hidroeléctricas y en ampliar el acceso a electricidad e internet para un mayor número de comunidades.

Ampliamos la capacidad de generación, avanzamos en nuevos proyectos, modernizamos centrales hidroeléctricas y ampliamos el acceso de electricidad, pero también de internet”, señaló.

Con estas acciones, el gobierno federal busca ampliar la capacidad eléctrica del país y avanzar en la incorporación de fuentes renovables. Presidencia

Más de un billón de pesos en inversiones

La secretaria de Energía, Luz Elena González, informó que las inversiones contempladas para el sector superan un billón de pesos, con especial impulso a las fuentes renovables. La meta es que las energías renovables representen 38 por ciento de la generación eléctrica nacional para 2030.

González detalló que prácticamente la mitad de las plantas renovables contempladas ya se encuentra en construcción, mientras que el resto contará con permisos de generación a más tardar al cierre de este año.

Con estas acciones, el gobierno federal busca ampliar la capacidad eléctrica del país y avanzar en la incorporación de fuentes renovables, mientras la CFE mantiene, de acuerdo con la presidenta, una situación financiera favorable.