INE revisará contrato de mil 100 mdp para producir credencial para votar

La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, dijo que dentro de la revisión de contratos otorgados por la administración Taddei, se revisará el contrato multianual para la producción de la credencial para votar, luego de audios de Alfredo Hernández en los que admite que intervino en esa licitación y ante fotos de altos mandos de Cosmocolor con el empresario.

Sobre el contrato multianual para la producción de credenciales para votar, señalado por posibles irregularidades, Cruz García explicó que la revisión podría derivar en medidas como la rescisión contractual, si así lo justifican los hallazgos y el marco jurídico.

Aclaró que cualquier decisión deberá considerar las consecuencias y garantizar la continuidad de los servicios sustanciales del INE, como la emisión de credenciales y la organización de los procesos electorales.

La presidenta provisional añadió que el INE también analiza si corresponde dar vista a otras autoridades cuando se detecten indicios de irregularidades y exista fundamento para hacerlo.

Señaló que la revisión jurídica se realiza tanto entre las consejerías como con sus asesores y las áreas competentes, y que el Instituto atenderá los requerimientos de los órganos fiscalizadores.

El pasado martes, Cruz García informó que las consejerías acordaron revisar todos los contratos del Instituto, incluidos los que ya vencieron y los que siguen vigentes, para verificar los procedimientos mediante los cuales fueron adjudicados, los servicios que amparan y posibles irregularidades, con el acompañamiento del Órgano Interno de Control.