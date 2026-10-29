Captura de “El Titán” desata bloqueos y paraliza actividades en Matamoros y Río Bravo

La captura de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán”, hijo de Alfredo Cárdenas Martínez, “El Contador”, identificado como uno de los principales líderes del Cártel del Golfo, desató una reacción de grupos criminales que paralizó actividades en Matamoros y Río Bravo, provocó el cierre de puentes internacionales y bloqueos carreteros en otros municipios de Tamaulipas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este jueves la detención y señaló que Cárdenas Rodríguez era considerado el segundo al mando de la estructura criminal conocida como “Los Ciclones”, una de las facciones del Cártel del Golfo, que mantiene vínculos y disputas con otros grupos de la misma organización y hace mancuerna con “Los Escorpiones”.

De acuerdo con las investigaciones federales, el detenido estaría relacionado con delitos de alto impacto, entre ellos homicidio, secuestro, extorsión y tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos.

También se le atribuye presunta responsabilidad en la agresión contra elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ocurrida el pasado 17 de mayo.

Durante ese ataque murió un oficial que estaba asignado a labores de seguridad del Consulado de Estados Unidos.

En cuanto a las consecuencias de la captura, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que los bloqueos registrados en la zona fronteriza fueron una reacción de grupos criminales ante el operativo.

En Matamoros se identificaron ocho puntos obstruidos con vehículos de carga, unidades de transporte y automóviles particulares.

En el municipio vecino de Río Bravo se reportaron otros cuatro bloqueos en sitios considerados estratégicos.

Mientras que las autoridades de Estados Unidos decidieron cerrar temporalmente dos puentes internacionales ferroviarios que comunican Matamoros con Brownsville, Texas.

En el lado mexicano, la situación provocó preocupación entre las familias.

Padres de familia acudieron a distintos planteles para recoger a sus hijos, mientras que las autoridades educativas anunciaron la suspensión de clases en el turno vespertino en todos los niveles de Matamoros.

La reacción criminal también se extendió a otros puntos de Tamaulipas.

En San Fernando se reportó una agresión contra elementos de seguridad; en Jiménez se registró un bloqueo sobre la carretera federal que comunica a Ciudad Victoria con Matamoros, mientras que en Padilla fue atravesado un tractocamión a la altura del kilómetro 45.

Otro bloqueo fue reportado sobre la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, a la altura del poblado El Barretal.

Ante el escenario de riesgo, el alcalde de Matamoros, José Alberto Granados, anunció que durante el mismo jueves llegaría un contingente de fuerzas de seguridad para reforzar la vigilancia y atender cualquier contingencia.

Por su parte, corporaciones de la Guardia Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Ejército desplegaron personal para retirar los vehículos y obstáculos que impedían la circulación en distintas vialidades.

Aunque las autoridades no confirmaron oficialmente el número de personas detenidas ni posibles víctimas mortales relacionadas con estos acontecimientos, videos y fotografías difundidos en redes sociales mostraron vehículos y tractocamiones incendiados.

La captura se produjo días después de una reunión de la Mesa de Seguridad federal, en un contexto de presión de las autoridades sobre las estructuras criminales que operan en la frontera tamaulipeca.

Axel Alfredo es hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, “El Contador”, líder máximo del Cártel del Golfo, quien además es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, “El Mataamigos”, preso en el Altiplano.

Además, Cárdenas Martínez se encuentra prófugo de la justicia luego de haber quedado libre en 2024 por un amparo.

Es considerado generador de violencia y, a causa de esto, su influencia se ha extendido a diferentes municipios que antes controlaba el Cártel del Noreste, antes conocido como Los Zetas.

Entre los delitos que se han cometido se encuentran el tráfico de personas indocumentadas, tráfico de hidrocarburos, de enervantes, extorsión y tráfico de armas.