México expresa condolencias a España tras trágico choque de trenes en Toledo 

La Secretaría de Relaciones Exteriores y la embajada de México en España ofrecieron sus condolencias al pueblo español luego del fatal accidente este miércoles de dos trenes de alta velocidad en Toledo a unos 70 kilómetros de la capital Madrid, que ha costado la vida de 68 personas, según el nuevo reporte.

La SRE expresa sus condolencias al pueblo y al Gobierno de España por el lamentable accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo.

México manifiesta toda su solidaridad con las personas afectadas, sus familias y la sociedad española en este difícil momento”

La cancillería pidió a las y los connacionales que requieran asistencia o protección consular acercarse a la representación diplomática, a través del número telefónico +34 660 862 625 o en el 900 101 020 que habilitó Renfe dentro del Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares.

Hasta ahora no se ha confirmado que algún mexicano pudiera encontrase en la lista de víctimas de este accidente que ha dejado también más de 55 lesionados que ya son atendidos en diversos hospitales de la región.

La colisión de los dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, ocurrió por la mañana de este miércoles cuando ambos equipos transportaban a alrededor de 540 pasajeros, según ha reportado Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha.

Pudiera haber más víctimas debajo de los vagones o en los amasijos de hierro que se han quedado”, señaló.

Decretan luto nacional

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez se encuentra en la zona del accidente junto a autoridades locales y funcionarios de transporte.

Ahí anunció la declaratoria de duelo oficial de tres días (29, 30 y 31 de octubre) por las víctimas y la investigación por parte de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, sobretodo cuando recordó, han ocurrido dos tragedias ferroviarias en el presente año, refiriéndose al accidente del 18 de enero entre un Alvia y un Iryo en Adamuz (Córdoba), que dejó un total de 46 muertos.