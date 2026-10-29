MC propone inscribir en letras de oro a Cuauhtémoc Cárdenas en San Lázaro

Tras el deceso del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, registrado este miércoles, a los 92 años de edad, Movimiento Ciudadano presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para inscribir su nombre en letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones, con la leyenda: “Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Promotor de la Transición a la Democracia”.

La propuesta, impulsada por el diputado Pablo Vázquez Ahued, busca reconocer la trayectoria del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su participación en la apertura democrática de México, frente “a un sistema político dominado durante décadas por el Partido Revolucionario Institucional”.

La iniciativa plantea que el reconocimiento se concrete mediante un “decreto legislativo” y que, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, se realice una sesión solemne del Pleno para develar la inscripción, previo acuerdo de la Mesa Directiva.

En la exposición de motivos, el legislador destacó que “la contribución de Cárdenas a la vida pública nacional trascendió su militancia partidista y formó parte de un proceso histórico que permitió ampliar los derechos políticos y transformar las instituciones electorales”.

Además, recordó el papel en la Corriente Democrática del PRI, movimiento que cuestionó las prácticas del sistema político y exigió una mayor apertura en la competencia electoral, así como su candidatura presidencial de 1988, que aglutinó a diversas fuerzas opositoras.

También destacó su trayectoria como senador de la República, entre 1976 y 1980, y gobernador de Michoacán, de 1980 a 1986, además de su participación en la construcción de una alternativa política nacional.

El Muro de Honor de San Lázaro constituye un espacio de reconocimiento institucional para quienes, como Cárdenas, han realizado aportaciones relevantes a la historia del país, subrayó.

Como parte de los argumentos para respaldar el homenaje, Vázquez Ahued mencionó la Medalla de Honor Belisario Domínguez que el Senado otorgó a Cárdenas en 2011, así como los reconocimientos académicos que recibió por su trayectoria y contribución a la democracia.

Además del homenaje que le rindió la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en mayo de 2024, en el que se reconoció su participación en los cambios políticos que marcaron la historia contemporánea del país.

Con la inscripción propuesta, Movimiento Ciudadano plantea que el legado de Cárdenas quede asentado en uno de los espacios más representativos del Poder Legislativo, “como reconocimiento a su papel en la transición democrática mexicana”.

La iniciativa será turnada a la Mesa Directiva de San Lázaro.