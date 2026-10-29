Embajador de EU destaca resultados de seguridad y cooperación con México

El embajador Ronald Johnson destacó los resultados logrados en materia de seguridad, migración y protección fronteriza entre México y Estados Unidos.

Señaló que, bajo una nueva dirección y con el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos ha llevado la cooperación en materia de seguridad con México a niveles sin precedentes, lo que ha permitido emprender acciones decisivas y alcanzar resultados históricos.

“Al fortalecer la coordinación para combatir a los cárteles y las organizaciones terroristas, el tráfico de drogas y armas, la migración ilegal y el tráfico de personas, la Embajada de Estados Unidos y sus nueve consulados (misión diplomática) están corrigiendo los daños hechos en el pasado y logrando resultados tangibles que salvan vidas, protegen a las familias y hacen que las comunidades de ambos países sean más seguras”, subrayó.

Señaló que el fortalecimiento de la vigilancia fronteriza y la cooperación contra el tráfico de personas están desarticulando redes criminales, evitando cruces peligrosos y salvando vidas.

Por ejemplo, la Patrulla Fronteriza registró una baja de 95 por ciento en las detenciones en la frontera suroeste durante los últimos 12 meses, con lo que alcanzó su nivel más bajo en la historia.

Esta oficina del Departamento de Seguridad mantiene la política de “cero liberaciones” de migrantes ilegales en las comunidades, y septiembre fue el decimoséptimo mes consecutivo sin liberaciones.

En el caso del combate al tráfico de drogas, las muertes por sobredosis en Estados Unidos han disminuido 40 por ciento respecto al punto más crítico de la crisis.

“Esto significa que se están salvando más de 40 mil vidas gracias a nuestros esfuerzos conjuntos”.

El embajador Johnson añadió que, con información de inteligencia proporcionada por Estados Unidos, México ha incautado más de 500 toneladas métricas de drogas ilícitas, incluidas más de 9.5 millones de pastillas de fentanilo.

En coordinación con la Guardia Costera y la Armada de Estados Unidos, las autoridades mexicanas han incautado aproximadamente 90 toneladas métricas de cocaína en el mar, mientras que el tráfico marítimo de drogas hacia Estados Unidos ha disminuido más de 95 por ciento.

“Nuestros esfuerzos están interrumpiendo el suministro de precursores químicos para la producción de drogas, desmantelando laboratorios, interceptando redes de narcotráfico, asegurando bienes e imponiendo sanciones a las fuentes de financiamiento vinculadas con los cárteles, mientras atacamos sus recursos económicos”.

Además, se han incautado más de 50 mil armas de fuego y casi 2.9 millones de cartuchos, y se ha detenido a más de 10 mil personas vinculadas con el tráfico de armas, sostuvo.

Asimismo, las autoridades de justicia estadunidenses han entregado a México a más de 360 fugitivos buscados por delitos graves, incluidos homicidio, secuestro, lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales transnacionales.

“Desde que comenzamos, México ha realizado 96 extradiciones y 92 traslados de criminales violentos a custodia estadounidense, incluidos cuatro individuos que figuraban en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

“Las sanciones de Estados Unidos también están afectando las operaciones financieras que sostienen a los cárteles terroristas y las organizaciones criminales”, aseveró.

El embajador Ronald Johnson dijo que estos logros históricos demuestran los resultados que la misión diplomática está obteniendo en apoyo de los objetivos nacionales del presidente Trump.

“Menos drogas llegando a las calles estadounidenses, menos armas alimentando la violencia de los cárteles, vidas salvadas mediante el combate a la migración ilegal y el tráfico de personas, y más criminales enfrentando la justicia se traducen en comunidades más seguras y mayores oportunidades para las familias y las empresas”, sostuvo.

El embajador estadunidense afirmó que, frente a las amenazas compartidas, Estados Unidos y México trabajan de manera conjunta para desmantelar a los cárteles y las redes criminales, a fin de asegurar la frontera común, proteger a los ciudadanos y fortalecer las condiciones para el comercio legítimo, la inversión y la prosperidad económica.