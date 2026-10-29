UNAM e IPN rastrean grupos porriles y focos de riesgo en bachilleratos

La UNAM, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Colegio de Bachilleres intercambian información para rastrear la presencia y actuación de grupos porriles, así como identificar focos de riesgo para estudiantes de bachillerato, dentro y fuera de los planteles.

La estrategia incluye ubicar establecimientos donde se venden bebidas alcohólicas y sustancias a menores de edad, además de fiestas clandestinas, como parte de las acciones de prevención y coordinación con autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México.

El tema fue abordado durante una reunión del Grupo de Coordinación Interinstitucional contra el Porrismo, en la que representantes de los subsistemas de educación media superior compartieron información sobre las problemáticas que enfrentan sus comunidades y analizaron medidas para prevenir incidentes relacionados con estos grupos.

El encuentro se realizó en la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM y fue encabezado por su directora general, María Patricia García Pavón. Participaron representantes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), el CCH, el IPN, el Colegio de Bachilleres, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno de la Ciudad de México.

Uno de los objetivos es integrar información sobre los grupos porriles, reconocer patrones de riesgo y compartir experiencias institucionales para mejorar la prevención y la respuesta ante posibles incidentes.

La estrategia también contempla factores externos que pueden comprometer la seguridad de los estudiantes, particularmente el acceso de menores de edad a bebidas alcohólicas y otras sustancias, así como su exposición a fiestas clandestinas.

La siguiente etapa de coordinación está prevista para el próximo 3 de noviembre, cuando las instituciones se reunirán con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para avanzar en acuerdos sobre medidas preventivas y acciones conjuntas.

El planteamiento parte de que los riesgos asociados al porrismo no se limitan al interior de las escuelas, por lo que las instituciones buscan coordinarse con autoridades gubernamentales para atender situaciones que involucran también el entorno de los planteles.