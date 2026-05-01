Renuncia Julio Berdegué a Agricultura; designan a la primera mujer en la secretaría

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo designó a Columba Jazmín López Gutiérrez como la nueva titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

Con este nombramiento, López Gutiérrez se convierte en la primera mujer en la historia en dirigir la política agrícola del país.

Sustituye en el cargo a Julio Berdegué Sacristán, quien dejará la secretaría para asumir tareas estratégicas de coordinación internacional.

Este viernes, Berdegué compartió en su cuenta de la red social X un agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Le doy gracias de la manera más sincera, por el honor de haber servido a México y a su pueblo como miembro de su gabinete y, en adelante, en su equipo en las negociaciones internacionales sectoriales", señaló.

Agregó una felicitación a Columba López por su nombramiento y le ofreció su colaboración para una transición ejemplar en la Secretaría. "Le deseo éxito", indicó.

Experiencia técnica y social

La nueva secretaria cuenta con una trayectoria de más de 30 años de experiencia en el ramo:

Formación académica: Es ingeniera agrónoma y agroecóloga por la UAM Xochimilco, además de contar con una maestría en Administración Pública por el INAP.

Trayectoria federal: Hasta marzo de 2025, se desempeñó como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural en la Secretaría de Bienestar.

Antecedentes en el sector: Fue coordinadora general de Bienestar en el Campo y de Operación Territorial en la propia SADER, además de dirigir la Comisión de Recursos Naturales (CORENADR) de la Ciudad de México entre 2018 y 2024.

Es ingeniera agrónoma y agroecóloga por la UAM Xochimilco. Especial

El negociador clave ante el T-MEC

Por su parte, Berdegué Sacristán, cuya experiencia internacional destaca por su paso como representante regional de la FAO, no abandonará el equipo de la Presidenta. A partir de hoy, la mandataria le ha encomendado la responsabilidad de asesorar y coordinar los asuntos agroalimentarios internacionales.

Su posición será crucial para la soberanía del país: deberá proteger los intereses del campo mexicano frente a los socios del norte (Estados Unidos y Canadá, y será el encargado de coordinar la defensa técnica y política del sector agroalimentario en el marco de la próxima revisión del T-MEC.