Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio, aquí defendemos la patria: presidenta Claudia Sheinbaum

Al encabezar la inauguración del Ecoparque “La Ceiba”, en Palenque, Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

Ante la polémica por el ingreso de agentes de la CIA en un operativo de seguridad en Chihuahua y la solicitud de extradición a Estados Unidos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, la mandataria federal recordó que ningún gobierno extranjero puede entrar al territorio porque se topa con los principios del pueblo de México.

Claudia Sheinbaum, presidenta, expresó:

"Y por eso, ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio, porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria. Por eso, cualquier gobierno extranjero se topa con principios: el principio de la defensa de la soberanía. Por eso, cualquier gobierno extranjero se topa con algo que es muy fuerte, que es el pueblo de México, que es su historia, su grandeza y su dignidad”.

La presidenta Sheinbaum Pardo celebró la apertura del nuevo Ecoparque “La Ceiba”, el cual —dijo— “revela la grandeza del mundo maya con el árbol de la vida y la zona arqueológica ubicada en Palenque”.

La titular del Ejecutivo informó que en su primer día en Chiapas supervisó las obras de interconexión del Tren Maya de carga con el Tren Interoceánico, cuya intersección consta de 21 kilómetros ubicados en Palenque, que conectará al sur con el norte del país.

Explicó que, en coordinación con el gobierno de Chiapas, se construirá la carretera Palenque-Ocosingo, que se licita la siguiente semana.