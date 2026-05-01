Tragedia en Nayarit: Volcadura de autobús turístico deja 11 muertos y 16 heridos

Un total de 11 personas muertas y 16 lesionadas es el saldo preliminar de la volcadura de un autobús de turismo.

Los hechos ocurrieron en la carretera Amatlán de Cañas–San Marcos, a la altura del kilómetro 7+500, en la localidad de Pie de la Cuesta.

Las víctimas serían originarias de Jalisco, quienes tenían como destino el balneario El Manto.

Entre los 16 heridos se encuentran cuatro menores de edad. REUTERS

Elementos de la Policía de Investigación, agentes del Ministerio Público y peritos, en coordinación con diversas corporaciones de emergencia y seguridad, realizaron las diligencias correspondientes en el lugar, así como labores de atención, procesamiento de la escena y apoyo a las personas afectadas.

La Fiscalía dio a conocer los nombres y edades de los lesionados, entre los que se encuentran cuatro menores de edad.

De las 11 personas fallecidas, seis murieron en el lugar de los hechos y cinco más en hospitales.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron que el autobús quedara fuera de la cinta asfáltica.

El accidente ocurrió en la carretera Amatlán de Cañas–San Marcos. REUTERS

Las autoridades de Nayarit informaron que mantienen coordinación y colaboración con autoridades de Jalisco, dado que las víctimas son originarias de ese estado.