Demuestra 4T norteña que sí termina obras 

En Escobedo, la Capital de la Transformación se continúa trabajando para brindar resultados positivos a las comunidades y este viernes se entregó una nueva etapa de obras que mejoran la eficiencia del drenaje pluvial en la colonia Monterreal.

Durante la entrega de la reconstrucción de la losa del canal pluvial Potrerillos, el Alcalde Andrés Mijes destacó ante vecinos del sector que el modelo de la 4T Norteña se caracteriza por sí terminar las obras y por trabajar con planeación y responsabilidad, incluso en días de descanso, para evitar dejar los proyectos inconclusos.

“Se pueden vanagloriar muchos de hacer muchas obras, pero no terminarlas. Y ese es el verdadero trabajo de un administrador público: saber hacer la obra, tener los recursos disponibles y no andar batallando luego pidiendo prestado para terminarlas.

“Porque entregar una obra es entregar resultados; porque nosotros sí sabemos ejecutar las obras y nosotros sí sabemos planearlas”, expresó el Edil.

La reconstrucción de la losa del canal pluvial Potrerillos fortalecerá la infraestructura urbana para prevenir inundaciones y proteger el patrimonio de las familias.

Los trabajos, realizados a la altura de Circuito Mundial y Circuito de La Paz, consistieron en el reforzamiento de la estructura pluvial mediante la reconstrucción de mil 595 metros cuadrados de losa, con una inversión superior a los 8 millones de pesos, beneficiando directamente a 15 mil ciudadanos.

Mijes señaló que la 4T Norteña impulsa soluciones reales para que Nuevo León funcione mejor, con calles, colonias y ciudades más seguras, ordenadas y equitativas.

Asimismo, subrayó que estas acciones forman parte del modelo de Crecimiento Equitativo promovido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a través de obras útiles, funcionales y cercanas a las necesidades de la gente.

Finalmente, Mijes reafirmó que la administración municipal continuará trabajando todos los días para construir el mejor Nuevo León de la historia, con resultados visibles y en beneficio de la ciudadanía.