Sheinbaum entrega tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar en Acapulco

De gira por Acapulco, Guerrero, donde este domingo hizo entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó que el proyecto hidroeléctrico “La Parota”, que estaba a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, fue cancelado definitivamente por los daños ambientales y sociales que implicaba, y en su lugar, la administración federal en conjunto con el gobierno del estado, llevan a cabo una serie de obras para garantizar el saneamiento y abasto de agua potable en esta zona del puerto.

En Ciudad Renacimiento, recordó que luego del paso de los huracanes Otis y John que causaron severos daños de infraestructura básica se están realizando nuevos proyectos hidráulicos que tienen que ver con la limpieza y desazolve de ríos, a fin de evitar un riesgo ante crecidas y al mismo tiempo, pozos y una planta de tratamiento para una mayor disposición de agua potable.

Vamos a cambiar las redes de agua potable de las colonias de la parte alta, vamos a empezar por Renacimiento, vamos a arreglar esas redes de agua potable y también todas esas colonias.

También les quiero decir una cosa: Ayer les informé a toda la zona rural de Acapulco de esa zona que el proyecto de la presa de la Parota está cancelado. Ese ya no lo vamos a hacer, porque afectaba mucho a las comunidades y en sustitución de ese proyecto, pues estamos haciendo estos posts para poder llevar agua a Acapulco, Además, van a ser tanques altos que permitan que por gravedad lleguen incluso, se bombea la parte alta y llegue a las distintas colonias de Acapulco”

Acompañado de la gobernadora Evelyn Salgado, la mandataria destacó que a tres y dos años de la tragedia que dejaron los huracanes, Acapulco se encuentra en plena normalidad con el 78 por ciento de ocupación hotelera en esta temporada de verano y el pronóstico de mayor turismo en las próximas semanas.

Se han recuperado prácticamente todos los empleos, todos los edificios Y eso, pues es gracias al trabajo conjunto que hemos hecho con Evelyn, pero es gracias sobre todo una cosa. A las y los acapulqueños, a las y los guerrerenses que son mujeres y hombres de primera, trabajadores que siempre ante cualquier circunstancia salen adelante”

En el Polideportivo de Ciudad Renacimiento se reunieron unas mil mujeres que recibieron sus tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar que ya beneficia en el país a casi 3 millones, en Guerrero a 70 mil y en Acapulco a 17 mil 955, mujeres de 60 a 64 años de edad que recibirán bimestralmente 3 mil 100 pesos.

MUJERES BIENESTAR

La presidenta Sheinbaum resaltó que, a través de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, la cual ya ha sido repartida a 25 millones de mexicanas, se reflejan las diferentes acciones del Gobierno de México en favor de este sector de la población, como son: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vida libre de violencia, plasmados en la Constitución, pero puestos en marcha con programas Bienestar en las 32 entidades de la República.

Por ejemplo, los centros libres de violencia para las mujeres llegarán a los 2 mil 500 municipios. Además, la red voluntaria tejedoras de la patria, donde las mujeres se organizan para trabajar por el país, desde los distintos frentes, registra a 250 mil mujeres.

Adicionalmente, hay un pleno reconocimiento a la contribución de las mujeres en la historia de México y a su pleno acceso a cualquier labor y en los distintos lugares de toma de decisiones, como es la misma presidencia.