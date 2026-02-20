Sheinbaum destaca reducción de 65% de homicidios en Guanajuato

Con la coordinación del gobierno de México, el gabinete de seguridad y el gobierno de Guanajuato, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, informó que en el estado se redujo 65% los casos de homicidios dolosos de septiembre de 2024 a enero del 2026.

Al realizar su conferencia matutina desde Irapuato, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, destacó la coordinación que existe con la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

“Estamos aquí en Irapuato, Guanajuato, damos gracias por la recepción a la gobernadora de Guanajuato a Libia Dennise García Muñoz Ledo, con quien hemos trabajado con mucha coordinación y agradecemos esta gran coordinación que hemos tenido para la seguridad y otros temas”, resaltó.

La gobernadora del PAN, Libia Dennise García Muñoz Ledo, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo del gabinete de seguridad para la disminución de homicidios y delitos de alto impacto en la entidad. La mandataria estatal reconoció que la estrategia conjunta con el gobierno de México ha logrado recuperar la paz y bienestar en su estado.

García Muñoz Ledo resaltó que son 11 meses a la baja y de enero a enero se tiene el mes más bajo en homicidios dolosos lo que refleja los buenos resultados de la coordinación con el gobierno federal, además del apoyo en temas de salud, educación, bienestar y movilidad.

“Presidenta, bienvenida a este estado que siempre te va recibir con los brazos abiertos para trabajar en equipo por nuestra gente. A todo el gabinete en particularmente al Gabinete de Seguridad (…) Yo quiero agradecer, porque creo que es importante reconocer que si algo ha sido prioritario para el Gobierno federal encabezado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para nuestro gobierno estatal en Guanajuato es recuperar la paz y bienestar para todas las familias. Ese ha sido la guía desde el inicio de nuestras administraciones. En Guanajuato hemos encontrado apertura, diálogo colaboración, coordinación para lograr los resultados que hoy podemos darle a nuestra gente”, reconoció.

En su intervención, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que de octubre de 2024 al 15 de febrero del 2026 el gobierno de México ha detenido a 4 mil 400 personas en Guanajuato.

El titular de Seguridad federal indicó que han asegurado más de 5 toneladas de droga, incluyendo 1000 pastillas de fentanilo. Se aseguraron más de 6400 armas de fuego y más de 200 000 cartuchos.

García Harfuch destacó que los resultados se deben a la coordinación entre las autoridades federales y del estado que han permitido debilitar estructuras criminales. Como resultado de seis operaciones simultáneas de inteligencia en Querétaro, Guanajuato y en Yucatán, se logró la detención de José Francisco N, alias “Alfa 1”, responsable de la masacre en al bar Los Cantaritos en Querétaro en 2024 y responsable de ordenar agresiones a grupos rivales y autoridades.

Además de Sandra 'N', alías La Patrona, enlace operativo y líder de una célula vinculada con la compra y venta de droga. También mencionó la detención en flagrancia de 4 integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima; entre los detenidos se encuentra Moisés 'N' alias el Moy, quien es líder de células delictivas y autor material del ataque armado, ocurrido el 25 de enero de 2026, en la comunidad Loma del Flores, Salamanca.

Con las detenciones realizadas, Omar García Harfuch argumentó que están relacionadas con la disminución del 65% de homicidios dolosos en la entidad.

“El trabajo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía de la República, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de Guanajuato y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha permitido debilitar estructuras criminales, detener objetivos prioritarios, combatir delitos de alto impacto y brindar mayor protección a la ciudadanía”, aseguró.

