Atención a seguridad en Sinaloa sigue siendo prioridad

El gobierno federal continuará brindando atención a la seguridad en Sinaloa, tras darse a conocer la solicitud de la Fiscalía del Sur de Nueva York al gobierno de México de la detención con fines de extradición del mandatario estatal Rubén Rocha, así lo señaló la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

Destacó que se está reforzando la presencia de las corporaciones civiles de seguridad, y de la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR)en la entidad para judicializar los casos de violación a la seguridad en ese estado.

Nosotros vamos a seguir protegiendo a Sinaloa, al pueblo de Sinaloa, está el secretario de Seguridad, es un general de la Defensa Nacional; está fortaleciendo la Fiscalía General de la República lo que correspondería a las fiscalías sede de la FGR en Sinaloa. y con la presencia de las fuerzas federales.

Foto: AFP.

“Es muy grave esta estigmatización que se ha hecho de Sinaloa. Sinaloa tiene un pueblo extraordinario, es un gran estado, es el granero de México, y los ciudadanos requieren protección en este momento”, puntualizó Sheinbaum.

Dijo que su exigencia de que desde Estados Unidos se entreguen pruebas de la vinculación de Rocha con la delincuencia organizada, sucedería de forma similar en caso de que hubiera acusaciones similares hacia gobernadores de otras entidades y que provinieran de otros partidos. “Imagínense que viniera una petición de extradición o de detención provisional con fines de extradición a un gobernador de otro partido o gobernadora de otro partido, sin ninguna prueba. ¿Qué porque es de otro partido voy a actuar distinto? No. Me corresponde defender la Constitución, las leyes y la soberanía”, recalcó.

La titular del Ejecutivo consideró como “poco afortunadas” las declaraciones del Embajador Ronald Johnson la semana pasada desde Sinaloa, donde esbozó la solicitud de la fiscalía estadounidense respecto a Rocha y sus colaboradores.

Insistió en que los embajadores no deben incurrir en conductas que se puedan considerar como “injerencistas”

*mcam