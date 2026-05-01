Roban a Pemex 20 mil barriles al día; quebranto crece 15% en 2025

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó a la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, que el robo de hidrocarburos y su venta en el mercado negro es un problema creciente y uno de los riesgos más importantes a los que se enfrenta la empresa, lo cual tan solo en 2025, le dejó pérdidas por más de 23 mil 491.4 millones de pesos.

Aseguró que el año pasado el crimen organizado hurtó un promedio de 19 mil 600 barriles diarios de combustibles, que equivalen a más de tres millones 116 mil 400 litros por día, esto significa que cada hora los delincuentes extraen de los ductos o desvían cerca de 816.6 barriles o 129 mil 850 litros.

Pérdidas por 23.5 mddp sólo en 2025

La empresa del estado reconoció que tan solo el año pasado, esto le generó una pérdida millonaria de 23 mil 491.4 millones de pesos, 14.4% o dos mil 962.3 millones de pesos más en comparación a los 20 mil 529.1 millones de pesos de 2024, por lo que en dos años la afectación por este delito sumó más de 44 mil millones de pesos.

Durante 2025, experimentamos un aumento en el robo y el comercio ilegal de los combustibles que producimos. Estimamos que el promedio de robo de combustible ascendió a aproximadamente 19.6 mil barriles por día en 2025, lo que representa un incremento del 15.3% en comparación con los 17 mil barriles por día registrados en 2024”.

Toma clandestina de combustible en Toluca.

El mercado ilícito de combustibles en México involucra principalmente el robo, la adulteración y el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización ilegales de los hidrocarburos que producimos nosotros y otras empresas. Esta actividad delictiva consiste principalmente en la perforación ilegal de nuestros oleoductos, lo que amenaza la integridad de nuestro sistema, incrementando así los riesgos para el personal, las instalaciones, la población en general y el medio ambiente”.

Daños en infraestructura y pérdida de vidas por tomas clandestinas

Explicó que las tomas clandestinas han provocado desviaciones volumétricas de productos, explosiones, pérdida de vidas, lesiones, daños ambientales y, en el pasado, daños materiales.

En el documento menciona que en 2024 se detectaron 11 mil 774 tomas clandestinas, mientras que en 2025 fueron 10 mil 591.

Dicha actividad delictiva ha provocado incendios, explosiones, daños materiales y ambientales, lesiones y pérdida de vidas, así como la pérdida de ingresos por productos robados”.

Acciones de combate contra tomas clandestinas en Pemex

Con el objetivo de combatir estas prácticas, la empresa dijo que trabaja en coordinación con las Fuerzas Armadas de México y la Guardia Nacional, entre otras autoridades, para llevar a cabo trabajos de vigilancia y el patrullaje de los sistemas de transporte de oleoductos, lo que ha permitido reducir daños, localizar tomas clandestinas.

“El robo y el comercio ilegal de combustibles reducen nuestros ingresos en la cantidad que se habría generado con la venta de los productos robados y disminuyen nuestra utilidad neta, ya que el costo de producción del producto robado se incluye en nuestro costo de ventas. El aumento de la vigilancia, así como las acciones emprendidas contra el comercio ilegal de combustibles, nos permitieron proteger 61 millones de litros de hidrocarburos en 2025”.

Foto: Especial.

En tres años, Pemex vende a Cuba 1,500 mdd en hidrocarburos

De julio de 2023 a diciembre de 2025, Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de Gasolinas Bienestar envió a Cuba petróleo crudo y derivados con un valor de mil 500 millones de dólares.

En su reporte 20F a la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, la empresa del Estado dijo que tan solo el año pasado fueron entregados 15 mil barriles por día de crudo, así como 8.2 mil barriles de derivados o combustibles para abastecer a dicho país.

Aun cuando la empresa tiene como objetivo reducir la venta de crudo al extranjero y destinarlo principalmente a las refinerías del país para poder alcanzar la seguridad energética y no depender de las importaciones, la venta a Cuba se mantuvo el último año.

Gasolinas Bienestar, nuestra subsidiaria de propiedad absoluta, adquiere petróleo crudo y productos derivados del petróleo de algunas de nuestras filiales para su exportación a la República de Cuba”, reconoce Pemex en el informe 20F.

Detalló que, de julio a diciembre de 2023, le fueron entregados a la isla 16 mil 800 barriles de petróleo crudo por día y tres mil 300 barriles de productos derivados del petróleo por día, por un valor de 400 millones de dólares estadunidenses

“Dichas ventas representaron el 1% de nuestras exportaciones totales de petróleo crudo y el 0.6% de nuestras ventas totales de productos derivados del petróleo, respectivamente”.

En 2024, la filial exportó 20.1 mil barriles diarios de petróleo crudo y 2.7 mil barriles diarios de productos derivados del petróleo, por un valor de 600 millones de dólares, que representaron 2.8% y 0.7% de las ventas al extranjero crudo y combustibles respectivamente.

Finalmente, en 2025, Gasolinas Bienestar, 15 mil barriles diarios de petróleo crudo y 2.2 mil barriles diarios de derivados equivalente a 500 millones de dólares estadounidenses.

Las ventas de Gasolinas Bienestar, se realizan mediante contratos denominados en pesos a las tasas de mercado vigentes. Contamos con procedimientos establecidos para garantizar que dichas ventas se lleven a cabo en cumplimiento con la legislación aplicable”, argumentó Pemex.

Buque de la Armada de México Especial

Suspensión de envío de petróleo a Cuba por Estados Unidos

Sin embargo, en enero pasado trascendió que en medio de las tensiones con Estados Unidos y próximos a la revisión del T-MEC, Pemex había suspendido el envío de un cargamento de crudo que sería entregado vía marítima a Cuba.

Esto en un contexto donde el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza aranceles adicionales a los productos de cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla, directa o indirectamente.

El informe reconoce que los últimos cambios en la política estadunidense reflejan un enfoque más proteccionista, pues se incluyen aranceles, restricciones a la inversión, sanciones y políticas industriales, lo que ha incrementado la incertidumbre en las relaciones entre Estados Unidos y México.

“El efecto de dicha orden ejecutiva, y de cualquier medida similar, en la economía mexicana y en nuestros resultados operativos sigue siendo incierto. “Cualquier deterioro adicional en las relaciones entre Estados Unidos y México podría afectar negativamente las condiciones económicas en México, limitar nuestro acceso a los mercados internacionales de capitales e incrementar la volatilidad en los mercados en los que operamos”, dijo Pemex ante la SEC.

*mcam