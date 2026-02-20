SSPC ha detenido a más de 4 mil personas en Guanajuato

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que de octubre de 2024 al 15 de febrero del 2026 el gobierno de México ha detenido a 4 mil 400 personas en Guanajuato.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde Irapuato, Guanajuato, el titular de Seguridad federal indicó que han asegurado más de 5 toneladas de droga, incluyendo mil pastillas de fentanilo. Además, se aseguraron más de 6 mil 400 armas de fuego y más de 200 mil cartuchos.

García Harfuch dijo que con el apoyo de la Defensa Nacional y la Marina se desmanteló un laboratorio para la producción de metanfetaminas en Guanajuato. "Estas acciones representan una afectación directa a las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de febrero se de febrero del 2025, se realizó un reforzamiento a la seguridad del Estado de Guanajuato", refirió.

El secretario de Seguridad destacó que los resultados se deben a la coordinación entre las autoridades federales y del estado. "El trabajo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía de la República, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de Guanajuato y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha permitido debilitar estructuras criminales, detener objetivos prioritarios, combatir delitos de alto impacto y brindar mayor protección a la ciudadanía", aseguró.

Como resultado de seis operaciones simultáneas de inteligencia en Querétaro, Guanajuato y en Yucatán, se logró la detención de José Francisco 'N', alias Alfa 1, responsable de la masacre en al bar Los Cantaritos en Querétaro en 2024 y responsable de ordenar agresiones a grupos rivales y autoridades.

Con las detenciones realizadas, Omar García Harfuch argumentó que están relacionadas con la disminución del 65% de homicidios dolosos en la entidad. "La captura de este sujeto de Alfa 1 y de otros integrantes de su estructura debilitó de manera significativa la capacidad de esta célula criminal para ordenar agresiones contra grupos rivales. Es muy notorio que con la detención de estos sujetos en estas operaciones que se hicieron en tres estados, desde esa fecha se empezó a registrar una disminución en el número de homicidios dolosos de un 65% con respecto a febrero del 2025", argumentó.

Al ser Guanajuato un estado prioritario para el gobierno federal por los homicidios dolosos, el funcionario federal indicó que se fortaleció la presencia de la Defensa y de la Guardia Nacional, así como células de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que se enfocaron en la detención de generadores de violencia y objetivos prioritarios que encabezaban células y las generadoras de violencia, todo en un trabajo coordinado con las autoridades estatales.

Reproducir

vjcm