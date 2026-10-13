Sheinbaum destaca inversión de 46 mil 700 mdp y 34 nuevos hospitales en dos años

Al cumplirse dos años del inicio de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un balance sobre las acciones para consolidar el sistema de salud pública, destacando la coordinación entre el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar.

“No hemos estado cruzados de brazos. Llevamos dos años trabajando intensamente para atender el sistema de salud del país (...) Y a seguir atendiendo, porque el objetivo es tener el mejor sistema de salud y avanzar en algunas carencias que vienen de hace tiempo, que han ido mejorando, pero que tenemos que mejorar más todavía”, sostuvo durante la conferencia matutina.

Infraestructura, quirófanos y tecnología médica

La mandataria federal precisó que, mediante una inversión acumulada de 46 mil 700 millones de pesos (mdp), se concluyó la edificación de 34 hospitales nuevos que aportan mil 840 camas censables: 20 correspondientes al IMSS Bienestar, siete al IMSS y siete al ISSSTE. Adicionalmente, 15 unidades se encuentran en etapa de obra y existen proyectos ejecutivos para nuevos desarrollos.

En materia de equipamiento e intervenciones:

Se rehabilitaron 650 quirófanos (293 en IMSS Bienestar, 235 en IMSS y 112 en ISSSTE), de los cuales 21 operan con robots quirúrgicos , permitiendo sumar 370 mil cirugías adicionales.

(293 en IMSS Bienestar, 235 en IMSS y 112 en ISSSTE), de los cuales 21 operan con , permitiendo sumar 370 mil cirugías adicionales. Se adquirieron 241 tomógrafos, 676 mastógrafos, 52 resonadores magnéticos, cinco equipos PET-CT oncológicos y 37 aceleradores lineales por arribar. A la fecha, el 15% de estos aparatos ya fue entregado e instalado.

Incremento en atención, abasto y contratación de personal

Al contrastar el periodo enero-julio de 2024 con el mismo lapso de 2026, Sheinbaum reportó un alza del 36% en consultas de especialidad (alcanzando 31.7 millones de atenciones), un crecimiento del 25% en procedimientos quirúrgicos y una proyección de 101 millones de consultas generales para el cierre del año, lo que representa un aumento del 19%.

En abasto y plantilla laboral, destacó la dispersión de 300 millones de piezas de medicamentos mediante las Rutas de la Salud, junto a la contratación de 22 mil 456 médicos y 21 mil 074 enfermeras y enfermeros distribuidos entre IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex, a los que se suman 20 mil elementos destinados al programa Salud Casa por Casa. Asimismo, reportó 55 mil 722 trabajadores basificados en el IMSS Bienestar, con un presupuesto anual asignado de 27 mil millones de pesos.

Metas y diagnóstico en marcha

La jefa del Ejecutivo federal reconoció que persisten áreas por fortalecer, por lo que se elaborará un diagnóstico operativo integral. Entre los objetivos prioritarios enumeró continuar la basificación médica, captar más especialistas, elevar las becas a médicos residentes, optimizar la tecnología logística de abasto y digitalizar expedientes y centros de salud en todo el territorio nacional.