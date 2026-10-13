¡A cachetadas! Mujer ignora alerta roja y agrede a salvavidas en Manzanillo | VIDEO

Lo que debía ser un rescate de emergencia terminó a golpes en la playa La Audiencia, en Manzanillo, Colima, donde una mujer decidió que las advertencias para no meterse al mar podían esperar. El problema fue que, cuando los salvavidas acudieron a auxiliarla, los recibió con manotazos y varias bofetadas.

Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado, en medio de las restricciones de seguridad por las condiciones del mar. Pese a las indicaciones de las autoridades, la mujer ingresó al agua, por lo que los guardavidas tuvieron que entrar para sacarla.

Sin embargo, la maniobra de rescate tuvo un giro inesperado: lejos de colaborar, la bañista comenzó a golpear a quienes intentaban ayudarla. Los salvavidas no solo tuvieron que lidiar con el oleaje, sino también con la inesperada sesión de cachetadas.

A pesar de la agresión, los rescatistas consiguieron sacarla del agua y ponerla a salvo. Posteriormente, la mujer fue entregada a elementos de la Policía, quienes se hicieron cargo de la situación y la detuvieron por faltas administrativas.

Así, lo que comenzó como un ingreso imprudente al mar terminó con un rescate, golpes y una visita ante las autoridades.

Cabe señalar que más allá de lo insólito del episodio, las autoridades de Protección Civil de Manzanillo mantienen el llamado a la población para evitar ingresar al mar y atender las indicaciones de seguridad.

La dependencia advirtió que las torres del Sistema de Alerta Temprana (SIAT) emitieron alerta roja, por lo que recomendó permanecer en casa o trasladarse a un refugio temporal seguro, según corresponda, hasta que las autoridades informen que el peligro ha pasado.