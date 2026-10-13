Rendirán homenaje póstumo a Pancho Garfias en San Lázaro

El Pleno de la Cámara de Diputados rendirá un homenaje póstumo al periodista y columnista de Excélsior Francisco “Pancho” Garfias el próximo martes 20 de octubre, adelantó el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué.

El legislador encabezó este martes un minuto de silencio en memoria del periodista, quien falleció la madrugada del domingo 11 de octubre, a los 75 años.

Al anunciar el homenaje, Bolaños-Cacho Cué se refirió a Garfias como el “gran Pancho Garfias”, en reconocimiento a su trayectoria periodística y a su labor como cronista de la vida política y parlamentaria del país.

Reproducir Raúl Bolaños-Cacho Cué.

Garfias fue uno de los periodistas con mayor experiencia en la cobertura del Congreso de la Unión. Durante décadas documentó las negociaciones legislativas, los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas y las decisiones de los principales actores del poder público.

En Excélsior publicó la columna Arsenal, en la que analizó los acontecimientos políticos nacionales, las disputas partidistas y los movimientos dentro del gobierno y el Poder Legislativo.

Su trabajo le permitió construir una trayectoria estrechamente vinculada con la información parlamentaria y el análisis político, además de mantener contacto con legisladores y representantes de distintas fuerzas políticas.

La muerte del periodista generó expresiones de condolencia y reconocimiento entre colegas y actores políticos, quienes destacaron su experiencia, conocimiento de la vida pública y aportación al periodismo mexicano.

Con el homenaje anunciado para el 20 de octubre, la Cámara de Diputados reconocerá la trayectoria de Francisco Garfias y su contribución a la cobertura de la actividad legislativa.